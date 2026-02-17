Nepotismo de ministra de Cultura no para, llega hasta esposa de su tío: “ya ni disimulan”

Las denuncias por presunta contratación de familiares en el entorno de la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, siguen acumulándose. Primero fueron cuestionados los contratos de su hermano; luego, los de la madre, señalada por haber suscrito varios acuerdos con entidades del Gobierno Nacional; y ahora se suma un nuevo señalamiento: la esposa del tío de la funcionaria habría celebrado cinco contratos estatales por un total de $351 millones de pesos.
La denuncia fue hecha por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien sostuvo que ya no se trata de un solo caso aislado dentro del núcleo familiar: “No fueron 1, ni 2, fueron 3 los familiares de la ministra con contratos”, afirmó.