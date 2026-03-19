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“Cumplía mis funciones y exijo respeto”: habla expareja de constructor que remodeló el apartamento de Ricardo Roa

Se trata de Natalia María Castro Córdoba, hija de la exsenadora Piedad Córdoba y expareja de Johny Giraldo, quien fue vista en un evento acompañando al presidente de Ecopetrol en la Contraloría, donde actualmente labora.

  • Castro Córdoba trabaja actualmente en el equipo de comunicaciones y prensa de la Vicecontraloría. Dijo desconocer las circunstancias alrededor del negocio de la remodelación del inmueble de Roa. FOTO: COLPRENSA-ARCHIVO PARTICULAR
    Castro Córdoba trabaja actualmente en el equipo de comunicaciones y prensa de la Vicecontraloría. Dijo desconocer las circunstancias alrededor del negocio de la remodelación del inmueble de Roa. FOTO: COLPRENSA-ARCHIVO PARTICULAR
  • Natalia Castro Córdoba acompañada del presidente Gustavo Petro durante la cámara ardiente en el Congreso tras el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba. FOTO: PRESIDENCIA
    Natalia Castro Córdoba acompañada del presidente Gustavo Petro durante la cámara ardiente en el Congreso tras el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba. FOTO: PRESIDENCIA
El Colombiano
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hace 2 horas
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No cesa la controversia alrededor del nombre de Johny Giraldo, el constructor encargado de la remodelación del polémico apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que hoy enfrenta un proceso judicial por presunto tráfico de influencias alrededor de las circunstancias en las que adquirió el inmueble.

Justo este miércoles, en medio de un evento organizado por la Contraloría en el que participó Roa, no dejó de llamar la atención la presencia de Natalia María Castro Córdoba, nada menos que la hija de la exsenadora Piedad Córdoba y quien fuera pareja sentimental de Giraldo.

La joven –quien es funcionaria de la Vicecontraloría General– apareció junto a Roa en momentos en los que este abordaba un ascensor en la entidad y le hacía el quite a las preguntas de periodistas, quienes cuestionaban al presidente de Ecopetrol si renunciaría a su cargo y si su pareja, Julián Caicedo Cano, manda en la petrolera, como afirmó Giraldo.

Lea también: “Su pareja, Julián, es quien toma las decisiones en Ecopetrol”: habla el constructor que remodeló apartamento de Ricardo Roa

“Fue a la salida del evento y me correspondía acompañarlo hasta la puerta. Yo estaba cumpliendo con mis funciones, con mi jornada laboral y exijo respeto”, respondió Castro Córdoba al diario El Tiempo, negando que mantenga algún tipo de vínculo sentimental con Giraldo.

Natalia Castro Córdoba acompañada del presidente Gustavo Petro durante la cámara ardiente en el Congreso tras el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba. FOTO: PRESIDENCIA
Natalia Castro Córdoba acompañada del presidente Gustavo Petro durante la cámara ardiente en el Congreso tras el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba. FOTO: PRESIDENCIA

La hija de la fallecida senadora se refirió también a los señalamientos que lanzó el propio presidente Gustavo Petro, quien intervino en la controversia y aseguró que el constructor que remodeló el apartamento de Ricardo Roa estafó a la familia de Piedad Córdoba.

“Jhony Giraldo es un persona oscura que estafó a la familia de Piedad Córdoba y que me prometió en un momento traer dinero de Venezuela que inmediatamente rechacé, está asociado con policías corruptos”, denunció el jefe de Estado.

Ante ello, en diálogo con el periodista Daniel Coronell de la cadena Caracol Radio, Castro negó que ella o su familia hayan denunciado a Johny Giraldo por estafa, al tiempo que dijo desconocer las circunstancias alrededor del negocio de la remodelación del inmueble.

Días atrás, la Fiscalía imputó a Roa por el delito de tráfico de influencias por cuenta de la compra del lujoso apartamento en Bogotá.

El ente investiga un supuesto beneficio a favor del empresario Juan Guillermo Mancera, quien habría obtenido un contrato de Ecopetrol tras participar en el negocio de compra-venta del inmueble. La Fiscalía considera que esta situación pudo constituir un uso indebido de la posición de Roa para favorecer intereses particulares.

El origen del caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Roa compró el apartamento 901, ubicado en Bogotá. Menos de cuatro meses después, en abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol. El punto clave que indagan los investigadores es si la compra del inmueble, realizada antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, tuvo algún nexo con decisiones o procesos contractuales dentro de la compañía.

De acuerdo con la Fiscalía, Roa y Mancera hicieron un negocio para la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá. El punto clave es el precio. Mientras el valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones, Roa terminó comprándolo por $1.800 millones.

Habla el constructor que remodeló apartamento de Ricardo Roa

El constructor Johny Giraldo aseguró que los trabajos de remodelación alcanzaron un costo cercano a los $2.300 millones de los cuales, según su versión, recibió alrededor de $2.000 millones. Sin embargo, lo que más llama la atención es la forma en que, dice, se realizaron los pagos, en efectivo y transportados en cajas de cartón.

De acuerdo con el relato, el dinero fue entregado por el abogado penalista Hernando Ballesteros Traslaviña, a quien señala como un hombre de confianza de Roa y vinculado afectivamente con una fiscal de alto nivel. Giraldo afirma que Ballesteros, a su vez, habría recibido esos recursos de un intermediario identificado como Franky Ramírez, cercano al fallecido empresario antioqueño William Vélez.

El constructor insiste en que desconoce el origen real del dinero. “Yo no sé de quién era la plata con la que me pagaron los arreglos. Yo creo que si hubiera sido de Ricardo Roa, me la hubieran entregado en Bogotá y no en Rionegro”, afirmó.

También rechazó de manera tajante las versiones según las cuales habría estafado a Roa: “Jamás, jamás”, respondió cuando fue consultado sobre esas acusaciones.

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