“Cumplía mis funciones y exijo respeto”: habla expareja de constructor que remodeló el apartamento de Ricardo Roa

No cesa la controversia alrededor del nombre de Johny Giraldo, el constructor encargado de la remodelación del polémico apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que hoy enfrenta un proceso judicial por presunto tráfico de influencias alrededor de las circunstancias en las que adquirió el inmueble.
Justo este miércoles, en medio de un evento organizado por la Contraloría en el que participó Roa, no dejó de llamar la atención la presencia de Natalia María Castro Córdoba, nada menos que la hija de la exsenadora Piedad Córdoba y quien fuera pareja sentimental de Giraldo.
La joven –quien es funcionaria de la Vicecontraloría General– apareció junto a Roa en momentos en los que este abordaba un ascensor en la entidad y le hacía el quite a las preguntas de periodistas, quienes cuestionaban al presidente de Ecopetrol si renunciaría a su cargo y si su pareja, Julián Caicedo Cano, manda en la petrolera, como afirmó Giraldo.
Lea también: “Su pareja, Julián, es quien toma las decisiones en Ecopetrol”: habla el constructor que remodeló apartamento de Ricardo Roa