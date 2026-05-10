El gobernador de Antioquia acompaña el último adiós a Mateo Pérez Rueda en Yarumal

A esta hora, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se encuentra en el municipio de Yarumal acompañando a la familia del periodista Mateo Pérez Rueda durante las honras fúnebres del joven de 24 años. El mandatario regional ha seguido de cerca el caso y ha señalado directamente a alias Chalá, integrante de las estructuras bajo el mando de alias Calarcá, como el responsable del asesinato, Rendón ha sostenido que este crimen es una evidencia del fortalecimiento de grupos criminales en el marco de la política de paz total del Gobierno Nacional. Entérese: “No se mata la verdad matando periodistas”, el plantón con el que se homenajeó en Medellín a Mateo Pérez

La presencia del gobernador coincide con los actos finales de despedida en el municipio natal del comunicador, donde la comunidad se ha volcado a las calles para exigir justicia. Lea también: Así despiden a Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado en Briceño Las exequias de Mateo Pérez están programadas para este domingo 10 de mayo a las 2:30 p.m. en la Basílica Menor Nuestra Señora de las Mercedes, seguidas por su sepelio en el Cementerio El Carmen. Este homenaje sucede tras una masiva velatón realizada la noche del sábado en el parque Epifanio Mejía, donde colegas y amigos recordaron su labor periodística.

Mateo Pérez Rueda, quien era director del medio digital El Confidente y estudiante de Ciencia Política, desapareció el pasado martes mientras realizaba labores de reportería en zona rural de Briceño. Su cuerpo fue hallado el viernes por una misión humanitaria en las veredas Palmichal y El Hoyo, una zona de difícil acceso debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Mientras las investigaciones continúan, el Gobierno Nacional ha incrementado a $500 millones de pesos la recompensa por información que permita la captura de alias “Chalá”