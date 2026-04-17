Alias “Julián Machete” declaró que no está involucrado en la ruta de narcotráfico por el Caribe

Por medio de un comunicado enviado a este diario, Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias “Julián Machete”, negó su participación en una trama de narcotráfico transnacional para exportar cocaína por los puertos del Caribe.

El pronunciamiento se dio en respuesta a un reportaje de EL COLOMBIANO titulado “Narcos paisas y costeños están detrás de una ruta al Caribe que bombardean los buques de EE.UU.”, publicado el pasado mes de febrero y basado en investigaciones de la Fuerza Pública.

En el informe se detallaba la manera en que opera una alianza ilegal entre narcos de Medellín y la Costa Atlántica para explotar una ruta que saca cocaína por vía marítima, tiene su punto de acopio en República Dominicana y el destino final en Estados Unidos.

Uno de los supuestos involucrados en el negocio, de acuerdo con fuentes policiales, sería “Julián Machete”. Según las bases de datos de la Policía y la rama judicial, ha sido cabecilla de la banda “el Coco”, que delinque en el occidente de Medellín y en la Costa Atlántica.

Estuvo preso entre 2019 y 2025, pagando una pena de seis años por concierto para delinquir agravado, y actualmente está pendiente de un juicio por cargos de homicidio y tentativa de homicidio.

Su captura se produjo en 2019 en República Dominicana, donde andaba con una cédula de ciudadanía venezolana, a nombre de David José Mateo, con la cual constituyó la empresa Tegnomateo Caribeño, cuyo objeto social era la compra, venta y engorde de ganado.

Desde ese entonces, la Policía lo señala de, presuntamente, estar involucrado en el tráfico transnacional de narcóticos.

Sin embargo, él asegura que esos señalamientos “carecen de sustento cierto,

verificable y judicialmente acreditado“.