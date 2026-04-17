x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Alias “Julián Machete” declaró que no está involucrado en la ruta de narcotráfico por el Caribe

En un comunicado dirigido a este diario, el jefe histórico de la banda “el Coco” recalcó que no tiene órdenes de captura pendientes.

  • Julián Jiménez Monsalve (“Julián Machete”) fue detenido en 2019 en República Dominicana y deportado a Colombia, donde purgó seis años de cárcel. FOTOS: ARCHIVO Y CORTESÍA.
    Julián Jiménez Monsalve (“Julián Machete”) fue detenido en 2019 en República Dominicana y deportado a Colombia, donde purgó seis años de cárcel. FOTOS: ARCHIVO Y CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

Por medio de un comunicado enviado a este diario, Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias “Julián Machete”, negó su participación en una trama de narcotráfico transnacional para exportar cocaína por los puertos del Caribe.

El pronunciamiento se dio en respuesta a un reportaje de EL COLOMBIANO titulado “Narcos paisas y costeños están detrás de una ruta al Caribe que bombardean los buques de EE.UU.”, publicado el pasado mes de febrero y basado en investigaciones de la Fuerza Pública.

En el informe se detallaba la manera en que opera una alianza ilegal entre narcos de Medellín y la Costa Atlántica para explotar una ruta que saca cocaína por vía marítima, tiene su punto de acopio en República Dominicana y el destino final en Estados Unidos.

Uno de los supuestos involucrados en el negocio, de acuerdo con fuentes policiales, sería “Julián Machete”. Según las bases de datos de la Policía y la rama judicial, ha sido cabecilla de la banda “el Coco”, que delinque en el occidente de Medellín y en la Costa Atlántica.

Estuvo preso entre 2019 y 2025, pagando una pena de seis años por concierto para delinquir agravado, y actualmente está pendiente de un juicio por cargos de homicidio y tentativa de homicidio.

Su captura se produjo en 2019 en República Dominicana, donde andaba con una cédula de ciudadanía venezolana, a nombre de David José Mateo, con la cual constituyó la empresa Tegnomateo Caribeño, cuyo objeto social era la compra, venta y engorde de ganado.

Desde ese entonces, la Policía lo señala de, presuntamente, estar involucrado en el tráfico transnacional de narcóticos.

Sin embargo, él asegura que esos señalamientos “carecen de sustento cierto,

verificable y judicialmente acreditado“.

“Me permito precisar de manera expresa que, a la fecha, no registro órdenes de captura vigentes, requerimientos judiciales pendientes, ni investigaciones activas en Colombia que me vinculen con los hechos narrados en la publicación referida. De igual manera, no existe investigación vigente en los Estados Unidos de América en la que formalmente se me relacione con la supuesta organización criminal mencionada en el artículo”, afirmó Jiménez Monsalve.

Como soporte, envió un Certificado de Antecedentes Penales de la Policía, fechado el 16 de febrero del presente año, el cual concluye que “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.

Jiménez afirmó que los señalamientos le han causado afectaciones “a la honra, el buen nombre, la dignidad humana y la presunción de inocencia”.

En la base de datos de la Fiscalía le figuran seis investigaciones activas, cinco de ellas en fase de indagación, como indiciado de los presuntos delitos de amenazas, amenazas contra servidores de derechos humanos, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y homicidio.

Otras ocho noticias criminales tienen el estatus de inactivas, según la Fiscalía, por los punibles de desplazamiento forzado, homicidio y concierto para delinquir.

Oficialmente no se ha abierto un expediente por cargos de narcotráfico, ni en Colombia ni en Estados Unidos, tal cual lo reportó este periódico en la nota.

Aun así, en un lapso de apenas seis meses han capturado a dos de sus principales lugartenientes en la red ilegal de “el Coco”. El primero fue Jony Alexánder Guisao Quiñónez (“Jota”), arrestado el 5 de septiembre de 2025 en Medellín.

En su informe oficial del caso, la Policía recalcó: “El capturado habría coordinado la salida de múltiples cargamentos de cocaína desde los puertos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, con destino a Europa. Según las investigaciones, mantenía vínculos con carteles extranjeros para enviar hasta cinco toneladas de droga mensuales hacia Holanda, Bélgica y Reino Unido, utilizando a República Dominicana como centro de acopio”.

Y el 7 de abril de 2026 fue capturado Jorge Iván Gómez Restrepo (“el Toco”) en una finca de San Roque, Antioquia.

Sobre él, la Policía informó en su boletín: “Coordinaba una plataforma criminal bimodal para la exportación de cocaína, utilizando corredores marítimos del Caribe colombiano y venezolano, mediante rutas estratégicas que incluían Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, desde donde se consolidaban, transportaban y embarcaban cargamentos con destino a Estados Unidos”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: EXCLUSIVO | Narcos paisas y costeños están detrás de una ruta al Caribe que bombardean los buques de EE.UU.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Crímen organizado
Narcotráfico
Fuerza pública
Justicia
Bandas Criminales
Policía
Drogas
Cocaína
Caribe
República Dominicana
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos