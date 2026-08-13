Indignación tras la tragedia: fuertes críticas contra mujer que deseó otro temblor en Chocó “porque allá solo hay pobreza”

Mientras la tierra aún se reacomoda y los rescatistas remueven escombros en el centro-occidente colombiano, el desconsuelo colectivo provocado por el reciente terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar en Chocó desató recientemente un nuevo episodio de intensa indignación social tras un video.
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Las palabras insensibles de una mujer colombiana no identificada, difundidas masivamente a través de un video viral en redes sociales, encendieron las alarmas sobre el trasfondo de la discriminación y polarización que atraviesa el país.
En la grabación, la ciudadana no solo celebró el desastre afirmando que “el sustico de hoy nos quedó gustando” y pidiendo la llegada del “fracking”, sino que arremetió contra las poblaciones más vulnerables deseando nuevas catástrofes para el territorio chocoano y la capital del Valle del Cauca.
“...Y ojalá el próximo terremoto vuelva a ser en Chocó, que eso al fin y al cabo por allá solo hay pobreza y ese departamento nadie lo voltea a mirar. Y de paso que se lleve unos cuantos caleños, que bien progresistas que sí son”, aseguró la mujer en el video.