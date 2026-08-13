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Indignación tras la tragedia: fuertes críticas contra mujer que deseó otro temblor en Chocó “porque allá solo hay pobreza”

La frase, expresada por una mujer aún no identificada tras el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, desató un repudio e indignación unánime en las plataformas digitales.

  • La difusión del video encendió la indignación pública en medio del despliegue humanitario por los cientos de damnificados. FOTO: Captura de video de redes sociales de @ElGatoArceArce y Gobernación del Chocó
    La difusión del video encendió la indignación pública en medio del despliegue humanitario por los cientos de damnificados. FOTO: Captura de video de redes sociales de @ElGatoArceArce y Gobernación del Chocó
  • Algunos de los destrozos en las diferentes partes del país, como Chocó, Cali, Pereira y Manizales. FOTO: Gobernación del Chocó y AFP
    Algunos de los destrozos en las diferentes partes del país, como Chocó, Cali, Pereira y Manizales. FOTO: Gobernación del Chocó y AFP
El Colombiano
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hace 4 horas
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Mientras la tierra aún se reacomoda y los rescatistas remueven escombros en el centro-occidente colombiano, el desconsuelo colectivo provocado por el reciente terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar en Chocó desató recientemente un nuevo episodio de intensa indignación social tras un video.

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Las palabras insensibles de una mujer colombiana no identificada, difundidas masivamente a través de un video viral en redes sociales, encendieron las alarmas sobre el trasfondo de la discriminación y polarización que atraviesa el país.

En la grabación, la ciudadana no solo celebró el desastre afirmando que “el sustico de hoy nos quedó gustando” y pidiendo la llegada del “fracking”, sino que arremetió contra las poblaciones más vulnerables deseando nuevas catástrofes para el territorio chocoano y la capital del Valle del Cauca.

“...Y ojalá el próximo terremoto vuelva a ser en Chocó, que eso al fin y al cabo por allá solo hay pobreza y ese departamento nadie lo voltea a mirar. Y de paso que se lleve unos cuantos caleños, que bien progresistas que sí son”, aseguró la mujer en el video.

Rechazo masivo y fractura social en redes

El impacto mediático del video generó un repudio generalizado entre usuarios de internet, dividiendo las opiniones entre la condena tajante hacia la mujer y las dudas sobre si el mensaje respondía a un sarcasmo deliberado.

Publicaciones con cuestionamientos como “¿Después salen a decir que no hay discriminación en Colombia? ¿Alguien conoce la cuenta de esa mujer?” encabezaron la ola de protestas digitales por el video, acompañadas por reflexiones que enfatizaron la solidaridad de las clases populares.

“Lo chistoso es que los de estratos 1 y 2 son quienes están rescatando a los estratos 4, 5 y 6”. Asimismo, múltiples defensores del respeto e integridad regional recalcaron en redes sociales que “los chocoanos y caleños también son colombianos, también son seres humanos y merecen respeto”.

Devastación y balance oficial tras el terremoto

La controversia viral se desató en medio del panorama humanitario más crítico para las zonas afectadas por el evento telúrico registrado en la mañana del pasado lunes 10 de agosto.

Según los datos oficiales actualizados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la cifra global de víctimas mortales a nivel nacional asciende a 273 personas, registrándose más de 3.824 heridos y 377 desaparecidos.

Las cifras consolidadas confirman que 40.753 familias (97.515 personas) sufren los impactos directos del terremoto. En el Chocó, la Gobernación reportó en su último balance 13 personas fallecidas, 182 heridas, 8.056 familias damnificadas y 4.027 afectadas.

Amplíe la noticia: Ya se restableció la energía en todos los cascos urbanos afectados por el terremoto

Algunos de los destrozos en las diferentes partes del país, como Chocó, Cali, Pereira y Manizales. FOTO: Gobernación del Chocó y AFP
Algunos de los destrozos en las diferentes partes del país, como Chocó, Cali, Pereira y Manizales. FOTO: Gobernación del Chocó y AFP

Por su parte, en la ciudad de Cali, el saldo provisional registra 75 fallecidos, más de 1.000 heridos y daños severos en edificaciones e infraestructura urbana.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Se ha identificado a la mujer que hizo los comentarios discriminatorios?
Hasta la fecha, las autoridades no han revelado la identidad ni los datos personales de la protagonista del video. Diversos usuarios en redes sociales han intentado rastrear su cuenta de origen, pero no hay ninguna confirmación oficial o judicial sobre su nombre.
¿Cuál es el reporte oficial actualizado de víctimas tras el sismo de magnitud 7,4?
Según el informe consolidado más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el movimiento telúrico ha dejado un saldo nacional de 273 personas fallecidas, 3.824 heridos y 377 desaparecidos. Asimismo, se contabilizan 40.753 familias damnificadas.
¿Qué dijo exactamente la mujer del video viral sobre el terremoto en Chocó y Cali?
En la grabación difusa en redes sociales, la mujer afirmó: “Ahora sí, señor de la Espriella Style, que venga todo el fracking que quiera, que el sustico de hoy nos quedó gustando. Y ojalá el próximo terremoto vuelva a ser en Chocó, que eso al fin y al cabo por allá solo hay pobreza y ese departamento nadie lo voltea a mirar. Y de paso que se lleve unos cuantos caleños, que bien progresistas que sí son”.

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