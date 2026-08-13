Indignación tras la tragedia: fuertes críticas contra mujer que deseó otro temblor en Chocó “porque allá solo hay pobreza”

Mientras la tierra aún se reacomoda y los rescatistas remueven escombros en el centro-occidente colombiano, el desconsuelo colectivo provocado por el reciente terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar en Chocó desató recientemente un nuevo episodio de intensa indignación social tras un video. Le puede interesar: “Tuvieron que remover la piel”: Diana sobrevivió 30 horas bajo los escombros; ahora enfrenta las lesiones que dejó el terremoto Las palabras insensibles de una mujer colombiana no identificada, difundidas masivamente a través de un video viral en redes sociales, encendieron las alarmas sobre el trasfondo de la discriminación y polarización que atraviesa el país. En la grabación, la ciudadana no solo celebró el desastre afirmando que “el sustico de hoy nos quedó gustando” y pidiendo la llegada del “fracking”, sino que arremetió contra las poblaciones más vulnerables deseando nuevas catástrofes para el territorio chocoano y la capital del Valle del Cauca. “...Y ojalá el próximo terremoto vuelva a ser en Chocó, que eso al fin y al cabo por allá solo hay pobreza y ese departamento nadie lo voltea a mirar. Y de paso que se lleve unos cuantos caleños, que bien progresistas que sí son”, aseguró la mujer en el video.

Rechazo masivo y fractura social en redes

El impacto mediático del video generó un repudio generalizado entre usuarios de internet, dividiendo las opiniones entre la condena tajante hacia la mujer y las dudas sobre si el mensaje respondía a un sarcasmo deliberado. Publicaciones con cuestionamientos como “¿Después salen a decir que no hay discriminación en Colombia? ¿Alguien conoce la cuenta de esa mujer?” encabezaron la ola de protestas digitales por el video, acompañadas por reflexiones que enfatizaron la solidaridad de las clases populares. “Lo chistoso es que los de estratos 1 y 2 son quienes están rescatando a los estratos 4, 5 y 6”. Asimismo, múltiples defensores del respeto e integridad regional recalcaron en redes sociales que “los chocoanos y caleños también son colombianos, también son seres humanos y merecen respeto”.

Devastación y balance oficial tras el terremoto

La controversia viral se desató en medio del panorama humanitario más crítico para las zonas afectadas por el evento telúrico registrado en la mañana del pasado lunes 10 de agosto. Según los datos oficiales actualizados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la cifra global de víctimas mortales a nivel nacional asciende a 273 personas, registrándose más de 3.824 heridos y 377 desaparecidos. Las cifras consolidadas confirman que 40.753 familias (97.515 personas) sufren los impactos directos del terremoto. En el Chocó, la Gobernación reportó en su último balance 13 personas fallecidas, 182 heridas, 8.056 familias damnificadas y 4.027 afectadas. Amplíe la noticia: Ya se restableció la energía en todos los cascos urbanos afectados por el terremoto

Algunos de los destrozos en las diferentes partes del país, como Chocó, Cali, Pereira y Manizales. FOTO: Gobernación del Chocó y AFP

Por su parte, en la ciudad de Cali, el saldo provisional registra 75 fallecidos, más de 1.000 heridos y daños severos en edificaciones e infraestructura urbana. También le puede interesar: Hermanos perdieron a su madre, abuela y hermano en terremoto de Venezuela; llegaron a Cali y días después repitieron la tragedia

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