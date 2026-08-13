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Doble golpe contra explosivos de ilegales: se entrega un explosivista y hallan 14 artefactos que podían haber sido sembrados

Ambos hechos ocurrieron en Briceño y Anorí, entre el norte y el nordeste antioqueño. Ejército fue el artífice en los dos casos.

  • En el lugar había 14 explosivos improvisados y fueron destruidos de manera controlada mediante el método de activación por presión. FOTO: EJÉRCITO
    En el lugar había 14 explosivos improvisados y fueron destruidos de manera controlada mediante el método de activación por presión. FOTO: EJÉRCITO
  • Los dos miembros de las disidencias y el Eln se entregaron a la Fudra en Anorí. FOTO: EJÉRCITO
    Los dos miembros de las disidencias y el Eln se entregaron a la Fudra en Anorí. FOTO: EJÉRCITO
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Dos resultados positivos para librar los campos del norte y el nordeste de Antioquia de explosivos sembrados por grupos irregulares mostró el Ejército en las últimas horas.

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En el primero de ellos, soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 7 localizaron un depósito de estos artefactos que pertenecería al frente 36 de las Farc. Este hallazgo tuvo lugar en la vereda La Palestina del municipio de Briceño (norte del departamento).

En el lugar había 14 explosivos improvisados y fueron destruidos de manera controlada mediante el método de activación por presión. Las tropas oficiales también encontraron 200 metros de cordón detonante, 13 detonadores aneléctricos, 4 detonadores por tensión, un tarro de mercurio, dos tarros de pegamento PVC y 10 jeringas.

De manera previa, en el vecino municipio de Anorí (nordeste) se habían sometido a la ley dos integrantes de grupos irregulares. Uno sería un explosivista de la estructura mixta del mismo frente 36 y el otro sería parte del Eln. La entrega se hizo ante los soldados de la Séptima División del Ejército en la vereda Los Trozos, del vecino municipio de Anorí, según informaron fuentes castrenses.

Los irregulares eran conocidos dentro de las organizaciones con los alias de Peluca y Toreto, siendo este último el experto en explosivos.

Los mismos sujetos entregaron dos artefactos explosivos, un radio de comunicaciones y propaganda alusiva a la organización ilegal.

“Este resultado representa una considerable afectación a esta comisión terrorista, teniendo en cuenta que se logran neutralizar y debilitar las capacidades de un exintegrante clave en la preparación e instalación de explosivos, mitigando de forma considerable el riesgo para la población civil y la Fuerza Pública que adelanta operaciones en la región”, dijo la Séptima División en un comunicado.


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Los dos miembros de las disidencias y el Eln se entregaron a la Fudra en Anorí. FOTO: EJÉRCITO
Los dos miembros de las disidencias y el Eln se entregaron a la Fudra en Anorí. FOTO: EJÉRCITO

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Dónde fueron encontrados los explosivos atribuidos al frente 36 de las Farc en Antioquia?
Los explosivos fueron encontrados en la vereda La Palestina, en el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia. El Ejército indicó que el depósito pertenecería al frente 36 de las Farc.
¿Cuántos explosivos fueron encontrados en Briceño y cómo fueron destruidos?
En el depósito fueron encontrados 14 explosivos improvisados, que posteriormente fueron destruidos de manera controlada mediante el método de activación por presión, según informó el Ejército.
¿Qué otros elementos fueron incautados junto a los explosivos en Briceño?
Las tropas encontraron 200 metros de cordón detonante, 13 detonadores aneléctricos, cuatro detonadores por tensión, un tarro de mercurio, dos tarros de pegamento PVC y 10 jeringas.

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