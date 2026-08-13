Doble golpe contra explosivos de ilegales: se entrega un explosivista y hallan 14 artefactos que podían haber sido sembrados

Dos resultados positivos para librar los campos del norte y el nordeste de Antioquia de explosivos sembrados por grupos irregulares mostró el Ejército en las últimas horas.

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En el primero de ellos, soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 7 localizaron un depósito de estos artefactos que pertenecería al frente 36 de las Farc. Este hallazgo tuvo lugar en la vereda La Palestina del municipio de Briceño (norte del departamento).

En el lugar había 14 explosivos improvisados y fueron destruidos de manera controlada mediante el método de activación por presión. Las tropas oficiales también encontraron 200 metros de cordón detonante, 13 detonadores aneléctricos, 4 detonadores por tensión, un tarro de mercurio, dos tarros de pegamento PVC y 10 jeringas.

De manera previa, en el vecino municipio de Anorí (nordeste) se habían sometido a la ley dos integrantes de grupos irregulares. Uno sería un explosivista de la estructura mixta del mismo frente 36 y el otro sería parte del Eln. La entrega se hizo ante los soldados de la Séptima División del Ejército en la vereda Los Trozos, del vecino municipio de Anorí, según informaron fuentes castrenses.

Los irregulares eran conocidos dentro de las organizaciones con los alias de Peluca y Toreto, siendo este último el experto en explosivos.

Los mismos sujetos entregaron dos artefactos explosivos, un radio de comunicaciones y propaganda alusiva a la organización ilegal.

“Este resultado representa una considerable afectación a esta comisión terrorista, teniendo en cuenta que se logran neutralizar y debilitar las capacidades de un exintegrante clave en la preparación e instalación de explosivos, mitigando de forma considerable el riesgo para la población civil y la Fuerza Pública que adelanta operaciones en la región”, dijo la Séptima División en un comunicado.



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