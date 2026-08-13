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Jugadores del Tolima llegaron a Villavicencio y allí se dieron cuenta del aplazamiento de la fecha, ¿qué pasará ahora?

Los integrantes del cuadro Pijao se medían ante Llaneros, este viernes a las 6:00 de la tarde, pero Dimayor decidió aplazar la quinta fecha.

  • Los jugadores y el cuerpo técnico de Deportes Tolima realizaron un entrenamiento en Villavicencio, porque no alcanzaron a enterarse del aplazamiento de la quinta fecha de la Liga BetPlay. FOTO TOMADAX@cdtolima
    Los jugadores y el cuerpo técnico de Deportes Tolima realizaron un entrenamiento en Villavicencio, porque no alcanzaron a enterarse del aplazamiento de la quinta fecha de la Liga BetPlay. FOTO TOMADAX@cdtolima
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Inicialmente, la Dimayor había establecido que algunos partidos de la quinta fecha se iban a disputar durante el fin de semana y, por ello, el duelo entre Llaneros y Deportes Tolima se había programado para este viernes, a las 6:00 de la tarde, pero en la mañana de este jueves cambiaron de parecer y aplazaron toda la jornada.

Debido a que el cambio fue solo hasta este jueves, los jugadores y el cuerpo técnico del Deportes Tolima alcanzaron a viajar a Villavicencio para esperar la hora del juego, cuando fueron informados sobre el aplazamiento de los duelos de la quinta fecha.

También le puede interesar: Dimayor aplazó la jornada del fin de semana y pone el fútbol al servicio de los damnificados

Ahora, los jugadores y el cuerpo técnico tendrán que regresar a Ibagué para seguir con sus entrenamientos a la espera de que se pueda retomar la competencia, que parece no será pronto, ya que el país está volcado a atender la tragedia que afecta a varias ciudades por el terremoto del lunes, que afectó a los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle y Chocó.

Según publicó el Deportes Tolima, el grupo llegó a Villavicencio, realizó un entrenamiento y pasará la noche en la capital del Meta, para este viernes regresar a Ibagué y seguir con los trabajos para el duelo por octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle, que se disputará el martes 18 de agosto en el Manuel Murillo Toro.

Hay que recordar que el duelo de vuelta ante el equipo ecuatoriano está programado para el 25 de agosto en casa del Independiente del Valle.

Deportes Tolima es el único equipo colombiano que se mantiene en la competencia de la Copa Libertadores.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se aplazó la quinta fecha de la Liga Colombiana?
La quinta fecha fue aplazada en su totalidad debido a la emergencia nacional causada por el terremoto que afectó a los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle y Chocó. La Dimayor tomó la decisión para priorizar la atención de la tragedia que atraviesa el país.
¿Qué pasará con la plantilla del Deportes Tolima tras el aplazamiento en Villavicencio?
El plantel del Deportes Tolima pasará la noche en Villavicencio y regresará a Ibagué este viernes para continuar con sus entrenamientos. El equipo ya se encontraba en la capital del Meta debido a que el cambio de programación se anunció cuando ya habían viajado.
¿Cuándo juega Deportes Tolima contra Independiente del Valle por la Copa Libertadores?
El partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará el martes 18 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. La vuelta se disputará el 25 de agosto en Ecuador, en la sede de Independiente del Valle.

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