Centro de ciberseguridad en Colombia logra certificación internacional que pocos tienen en el mundo

En medio del aumento de los delitos informáticos y de la creciente sofisticación de los ataques digitales, Secure Soft Colombia, centro de excelencia en ciberseguridad de Gtd, alcanzó la máxima certificación internacional para un Centro de Operaciones de Seguridad (CyberSOC). La compañía obtuvo la certificación SOC-CMM Risk Driven, un estándar que evalúa el nivel de madurez de los procesos, tecnologías y capacidades utilizadas por los CyberSOC para gestionar riesgos, detectar amenazas y responder ante incidentes de ciberseguridad. Puede leer: ¡De película! Modelos avanzados de IA se salieron de control y hackearon una plataforma para programadores De acuerdo con la información entregada por la compañía, esta certificación convierte a Secure Soft en la única organización de Hispanoamérica que cuenta con esta distinción y en una de las tres de América Latina que han alcanzado este nivel. A julio de 2026, solo 11 Centros de Operaciones de Seguridad en el mundo tenían la insignia Risk Driven.

La acreditación fue obtenida tras evaluar las operaciones de la red regional de CyberSOC de Gtd en Colombia, Perú y Ecuador. Durante el proceso, Secure Soft obtuvo una calificación de 4,5 sobre 5 en Perú y de 4,3 sobre 5 tanto en Colombia como en Ecuador. Conozca: Sobreinformación y ansiedad: ¿por qué ver noticias del terremoto afecta su salud mental? Según el último Reporte Global de Madurez de SOC citado por la compañía, estos resultados superan el promedio de madurez registrado en Sudamérica, cercano a 3 puntos, e incluso se ubican por encima del promedio estimado para Norteamérica, de aproximadamente 3,8.

¿Qué evalúa la certificación?

La certificación SOC-CMM Risk Driven analiza la capacidad de un Centro de Operaciones de Seguridad para anticipar, identificar y responder a incidentes cibernéticos, teniendo en cuenta los riesgos específicos de las organizaciones que protege. Entre los aspectos evaluados están la estrategia de seguridad, gestión del talento, procesos operativos, tecnología y capacidad de respuesta. También se revisaron funciones como el monitoreo permanente de eventos, gestión de incidentes, análisis forense digital, ciberinteligencia, threat hunting, gestión de vulnerabilidades y automatización de operaciones de seguridad. El proceso tuvo dos etapas. Primero, Prime Defense, socio oficial de SOC-CMM, realizó la evaluación de madurez. Posteriormente, los resultados fueron auditados y validados por LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance), entidad acreditada para otorgar esta certificación. En otras noticias: ¿La IA está cambiando el trabajo? Conozca quién gana y quién tendrá que reinventarse Diana Ganchala, gerente general de Secure Soft, señaló que el reconocimiento respalda el trabajo desarrollado para fortalecer las capacidades de monitoreo, detección y respuesta ante amenazas cada vez más complejas. “Esta certificación avala la madurez de los procesos de gestión y mitigación del riesgo, alineados con los estándares internacionales y refleja el trabajo desarrollado para fortalecer nuestras capacidades de monitoreo, detección y respuesta frente a amenazas cada vez más complejas”, señaló Garchala. La empresa cuenta actualmente con Centros de Operaciones de Seguridad en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y México. Además, asegura que durante los últimos tres años su unidad especializada en respuesta a incidentes ha atendido más de 110 casos de alto impacto en la región. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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