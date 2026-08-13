Centro de ciberseguridad en Colombia logra certificación internacional que pocos tienen en el mundo

En medio del aumento de los delitos informáticos y de la creciente sofisticación de los ataques digitales, Secure Soft Colombia, centro de excelencia en ciberseguridad de Gtd, alcanzó la máxima certificación internacional para un Centro de Operaciones de Seguridad (CyberSOC).
La compañía obtuvo la certificación SOC-CMM Risk Driven, un estándar que evalúa el nivel de madurez de los procesos, tecnologías y capacidades utilizadas por los CyberSOC para gestionar riesgos, detectar amenazas y responder ante incidentes de ciberseguridad.
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De acuerdo con la información entregada por la compañía, esta certificación convierte a Secure Soft en la única organización de Hispanoamérica que cuenta con esta distinción y en una de las tres de América Latina que han alcanzado este nivel. A julio de 2026, solo 11 Centros de Operaciones de Seguridad en el mundo tenían la insignia Risk Driven.