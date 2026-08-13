Coopebombas anuncia que más de 8.200 taxis en Medellín transportarán gratis a ingenieros para inspeccionar daños tras terremoto

La emergencia ha dejado hasta el momento 102 municipios antioqueños afectados, con más de 2.300 viviendas que presentan daños. Además, las autoridades contabilizan 344 sedes e instalaciones educativas afectadas, 22 infraestructuras hospitalarias comprometidas y daños en 26 sedes de alcaldías municipales. Lea también: Terremoto en Colombia: ya son 273 muertos, más de 3.800 heridos y 377 desaparecidos El número de muertos ascendió a 273 a nivel nacional, mientras que más de 3.800 personas resultaron heridas y 377 permanecen desaparecidas, según las cifras reveladas esta tarde por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo. Además, se contabilizan 40.753 familias afectadas, equivalentes a 97.515 personas. La cifra de desaparecidos corresponde al reporte oficial que maneja la Fiscalía General de la Nación. Entérese: Luis Carlos Villegas, cerebro de la reconstrucción del 99, entre los afectados por el terremoto del lunes De los 273 fallecidos, 250 cuerpos han llegado a Medicina Legal, de los cuales 228 ya fueron reconocidos. Asimismo, 194 cuerpos han sido entregados a sus familias para sus respectivas honras fúnebres. El mayor número de víctimas fatales se registra en Pereira con 91, seguido de Cali con 86, y Quibdó con 11. Entre las víctimas identificadas hay nueve de Buenaventura, cinco de Manizales, 3 de Buga y 3 de Sevilla.

Ciudades como Cartago, Tulúa, Rodanillo y Santander de Quilichao también reportan víctimas. La entidad informó que la entrega de los cuerpos a sus familiares se hará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes de cada municipio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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