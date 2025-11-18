Un muerto, tres desaparecidos y 60 damnificados dejaron las fuertes lluvias en Silvania, Cundinamarca

Al menos una persona fallecida, tres desaparecidas, dos heridas y 60 damnificados provocaron las fuertes lluvias en el municipio de Silvania, en el departamento de Cundinamarca.

“La creciente súbita de la quebrada Yayata, en el barrio La Esperanza, provocó daños en varias viviendas y desencadenó una emergencia mayor en la vereda El Hato, donde un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente. Una persona logró ponerse a salvo y ya fue recuperado el cuerpo de un adulto mayor. Continúa la búsqueda de las otras tres personas”.

Así lo informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, desde sus redes sociales, al señalar que ya está en operación un Puesto de Mando Unificado para “coordinar las acciones y evaluar la situación junto a los organismos de socorro”.

