x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Una persona muere cada hora en las vías: Colombia vive su año más mortal en las carreteras

Colombia enfrenta su año más crítico en siniestros viales, con muertes en aumento y motociclistas jóvenes como principales víctimas, mientras organizaciones exigen acciones urgentes.

  • Entre enero y septiembre de 2025, las muertes por siniestros viales crecieron 5,25% frente al mismo periodo de 2024. Son 312 personas más que no regresaron a casa. FOTO: Policía.
    Entre enero y septiembre de 2025, las muertes por siniestros viales crecieron 5,25% frente al mismo periodo de 2024. Son 312 personas más que no regresaron a casa. FOTO: Policía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 6 horas
bookmark

En el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, organizaciones de la sociedad civil y centros académicos —entre ellos la Fundación Ciudad Humana, Despacio y la iniciativa “Conduce a 50, vive al 100” de la Universidad de los Andes— Red PaPaz, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Congreso: el país está atrapado en una tragedia silenciosa que no da tregua.

Entre enero y septiembre de 2025, las muertes por siniestros viales crecieron 5,25% frente al mismo periodo de 2024.

Son 312 personas más que no regresaron a casa. Si la tendencia continúa, Colombia cerrará 2025 con el registro más alto de fallecidos en las carreteras de toda su historia.

Según Naciones Unidas, 1,19 millones de personas mueren cada año en las vías del mundo. En Colombia, una persona pierde la vida cada hora. Todas estas muertes son evitables, insisten los expertos, si se toman decisiones firmes para priorizar la vida por encima de la velocidad.

Puede leer: A menos de un día de inaugurada ya ocurrió el primer accidente en la vía nueva a la Costa

Motociclistas, los más afectados: 63% de las víctimas

El rostro de esta crisis tiene casco y va sobre dos ruedas. De acuerdo con el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 3.951 motociclistas han muerto en 2025, equivalentes al 63% del total de víctimas fatales del país.

De ellos, una parte importante son jóvenes: 2.683 personas entre 15 y 35 años, en plena edad productiva. Son vidas que se apagan en segundos y familias que quedan marcadas para siempre.

Además, uno de cada cinco motociclistas falleció en un choque contra un objeto fijo, sin participación de otro vehículo, lo que revela exceso de velocidad, pérdida de control e impericia.

La crisis también golpea a quienes quedan con lesiones. Entre enero y octubre de 2025, más de 700.000 motociclistas resultaron heridos, según la Adres.

Lea más: Los motociclistas y peatones, principales víctimas en los accidentes de tránsito en Colombia

Uno de cada cinco motociclistas falleció en un choque contra un objeto fijo, sin participación de otro vehículo, lo que revela exceso de velocidad, pérdida de control e impericia.
Uno de cada cinco motociclistas falleció en un choque contra un objeto fijo, sin participación de otro vehículo, lo que revela exceso de velocidad, pérdida de control e impericia.

Peatones y mujeres: víctimas invisibles en las vías

Las mujeres viven la movilidad de otra forma. La mayoría se desplaza a pie o en transporte público, y esa vulnerabilidad se refleja en las cifras: una de cada tres fallecidas era peatona, y el 40% murió atropellada por un motociclista, según datos de la ANSV.

Los peatones, ciclistas y motociclistas —los llamados actores viales vulnerables— representan el 89% de las muertes en las carreteras del país durante 2025.

La seguridad infantil también está en riesgo. Solo en el primer semestre de 2025, 61 niñas y niños murieron y 362 resultaron heridos en siniestros viales.

El 74,31% vivía en zonas rurales, donde la protección suele ser menor.

Un dato escalofriante del estudio de seguridad vial infantil de la ANSV (2022): el 75% de las lesiones en carro pudieron evitarse si los menores hubieran usado una silla segura.

Pero en Colombia, solo 1 de cada 10 niños menores de dos años viaja en un sistema de retención infantil.

Para María Fernanda Ramírez, líder de Seguridad Vial de Despacio, esto es crítico: la seguridad de los menores depende por completo de decisiones responsables de los adultos. Reitera que todos los niños de hasta 150 cm de estatura deben viajar en sillas seguras.

Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, insiste en que el país no puede seguir aplazando esta decisión: “No hay avance en la Ley de Sillas Seguras ni en las reglamentaciones técnicas represadas desde 2022. Es imperdonable que sigamos dejando a niñas y niños expuestos”.

Entérese: Estas serían las sanciones al conductor borracho que provocó la muerte de un contratista del metro en El Poblado, Medellín

Acciones urgentes que piden los expertos para frenar el aumento de accidentes de tránsito

La coalición por la seguridad vial advierte que no se trata de nuevas ideas, sino de aplicar medidas probadas que salvan vidas:

1. Implementar la Ley Julián Esteban (Ley 2251 de 2022): Límites de velocidad de máximo 50 km/h en zonas urbanas y 30 km/h en sectores escolares y residenciales.

2. Aprobación de la Ley de Licencia Responsable: Incluye un sistema de puntos para reducir reincidencias y una licencia de aprendizaje para conductores novatos.

3. Regular el transporte de menores en motocicleta: Con criterios basados en evidencia científica para proteger a niños y adolescentes de vehículos de alto riesgo.

4. Aprobar la Ley de Sillas Seguras: Obligatoriedad del uso de sistemas de retención infantil para todos los menores con estatura inferior a 150 cm.

Además: En video | Los peligrosos piques ya no solo son en Las Palmas: se trasladaron a la autopista Sur, en Medellín, y con motos

Temas recomendados

Agencia Nacional de Seguridad Vial
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida