El adiós de un amor eterno: el mensaje con el que la esposa de Miguel Uribe despidió al líder político

El senador Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto tras permanecer dos meses en cuidados intensivos en la Clínica Santa Fe, consecuencia de un atentado perpetrado en el barrio Modelia, en Bogotá. La noticia fue confirmada por su esposa María Claudia Tarazona a través de sus redes sociales. “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió al resaltar la huella que Uribe dejó como esposo y padre, reconociendo su papel en la construcción de una familia unida y amorosa. En contexto: Falleció el senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses luchando por su vida El mensaje también incluyó una promesa: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Desde el Centro Democrático, partido al que pertenecía, lamentaron la muerte del precandidato presidencial y condenaron la violencia que acabó con su vida. “Colombia está de luto. La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de llenar”, dijeron a través de X. Le puede interesar: Miguel Uribe Turbay, el hombre que llegó antes a todas las cosas “Miguel vivirá por siempre en nuestros corazones, y su ejemplo nos seguirá guiando. En estos momentos difíciles, nuestra oración, solidaridad y fortaleza están con su esposa, hijos, su padre y seres queridos. Que su vida y legado sean la luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, concluyeron. El pasado sábado, ﻿la Clínica Santa Fe de Bogotá, donde permanecía el senador, había informado que Miguel Uribe había tenido un retroceso en su estado de salud y que en las últimas 48 horas este había pasado a estado crítico de nuevo. Lea aquí: Caso Miguel Uribe: menor de 15 años que disparó el arma aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía “En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, habían indicado a través de un comunicado.