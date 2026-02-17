Tribunal lanzó dura advertencia por caso de Julián Bedoya: “Su estrategia persigue la prescripción”

Para el Tribunal Superior de Bogotá, la defensa del exsenador liberal Julián Bedoya estaría montada en una estrategia para que su proceso prescriba sin que alcance a ser juzgado.
Al menos así lo advirtió en una decisión emitida el pasado 10 de febrero, en la que no solamente le negó al político un recurso de nulidad para tumbar su proceso, sino que le llamó la atención al juez para que no se deje dilatar el proceso.
Le puede interesar: Universidad de Medellín alerta que caso contra Julián Bedoya otra vez está en riesgo de prescribir
“(...) lo que realmente se advierte con las maniobras de la defensa en el desarrollo de la diligencia es que su estrategia no persigue la protección de garantías procesales, como lo quiere hacer ver, sino la declaratoria de la prescripción de la acción penal”, advirtió el alto tribunal, instando al juzgado que lleva el caso a no dejarse alterar los tiempos del mismo.
El llamado de atención del tribunal se deriva de un recurso de apelación presentado por el equipo de Bedoya a un auto del 21 de julio de 2025.