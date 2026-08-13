EXCLUSIVO | Hallaron el cadáver de “Gurú”, famoso empresario investigado por lavado activos para “la Oficina”

En una finca del Valle del Cauca fue encontrado el cadáver de Macario Guillermo León Arango Uribe, un reconocido empresario apodado “Gurú”, sospechoso de administrar una red de lavado de activos para la organización criminal “la Oficina”.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el hombre de 57 años, oriundo de Cali, fue encontrado este miércoles 12 de agosto en una finca del municipio de Toro.

Los vecinos reportaron que había llegado el fin de semana, y que la noche anterior lo vieron bebiendo licor. Luego escucharon disparos dentro de la propiedad.

Cuando los policías ingresaron, hallaron el cadáver con heridas de bala en el cuello y la cabeza. A su lado había un revólver calibre 22.

Alias “Gurú” fue un ganadero y comerciante de propiedad raíz, con negocios en el Magdalena Medio, el Norte y el Oriente de Antioquia. También era reconocido en la farándula local, dado que frecuentaba las fiestas electrónicas y afterparties, y fue pareja de las famosas modelos paisas Marcela Posada Carrillo y Tatiana Gil Muñoz, con las cuales tuvo tres hijos.

Según expedientes de la Fiscalía, tuvo relaciones comerciales con antiguos financistas del paramilitarismo, como el extraditado Héctor Restrepo Santamaría (“Perraloca”) y el narcotraficante Javier García Rojas (“Maracuyá”), capturado en 2024.

De acuerdo con fuentes judiciales, “Gurú” al parecer tenía una función particular en “la Oficina”, la principal confederación de bandas del Valle de Aburrá.

Lo señalaban de administrar una extensa red de lavado de activos y testaferros, en particular para camuflar predios rurales y propiedades que la organización adquiría de manera irregular. Esta red incluía contactos en oficinas de registro y notarías, para legalizar los lotes con escrituras públicas y traslados.

Entre 2016 y 2020 estuvo investigado en la Dijín y en la Fiscalía por los delitos de secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir, lavado de activos, testaferrato y fraude en documento público.

Incluso la agencia FBI de Estados Unidos lo tenía en el radar, según una comunicación enviada a la Dijín de la Policía el 21 de noviembre de 2016, conocida por EL COLOMBIANO. En ese mensaje, la entidad extranjera lo señalaba como sospechoso de participar en una trama de testaferrato con varios jefes de “la Oficina”, por el famoso lote Meritaje Luxury.

Se trata de un millonario predio de 56 hectáreas, localizado en la vereda Perico de Envigado (en la vía al aeropuerto de Rionegro), en el cual se iba a edificar un complejo hotelero, comercial y residencial valorado en medio billón de pesos, pero el proyecto terminó paralizado e inmerso en un proceso de extinción de dominio, en el cual decenas de inversionistas nacionales y extranjeros perdieron dinero.