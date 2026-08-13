De la Espriella sigue completando el gabinete y nombró a los gerentes de la ANI, RTVC, Invima y la Agencia Nacional de Hidrocarburos

El presidente Abelardo de la Espriella, quien atiende la tragedia ocurrida por el terremoto de 7,4 de magnitud ocurrido en su primer día hábil después de la posesión, sigue completando su gabinete y en las últimas horas sus ministerios hicieron varios nombramientos. Estos fueron en las agencias de infraestructura (ANI), la de hidrocarburos, minería y las entidades Invima y RTVC, que vuelve a llamarse Inravisión.
Estos últimos gerentes se unen a la lista de ministros y otros funcionarios de las diferentes entidades del Estado que desde el 7 de agosto y durante la semana han sido oficializados para que inicien en sus respectivos lugares de trabajo.
En esa lista oficial está Ricardo Ayerbe Pino, quien asumirá como nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Para este nombramiento, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, declaró insubsistente a Óscar Javier Torres Yarzagaray, quien se estaba desempeñando en el cargo desde la pasada administración.