¡Otro que se suma! Platzi donará los ingresos de nuevas suscripciones para apoyar a afectados por el terremoto en Colombia

Platzi anunció que destinará el 100% de los ingresos provenientes de las nuevas suscripciones y renovaciones mensuales o anuales realizadas durante este jueves 13 de agosto a las víctimas del terremoto que sacudió al país esta semana. La iniciativa de la plataforma de educación en línea fue anunciada por Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi, a través de sus redes sociales y busca aprovechar la comunidad de usuarios de la plataforma para canalizar recursos hacia las zonas afectadas por la emergencia. La decisión se conoce mientras el balance de la emergencia continúa aumentando. De acuerdo con el más reciente seguimiento de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el terremoto deja 273 personas fallecidas en el balance nacional, de las cuales 204 corresponden a ciudades capitales.

Platzi convierte las suscripciones en una forma de ayuda

De acuerdo con la compañía, las personas que comiencen una suscripción o renueven su membresía mensual o anual durante este 13 de agosto podrán mantener el acceso a los contenidos de la plataforma y, al mismo tiempo, contribuir a los esfuerzos de atención de las comunidades afectadas. Platzi ofrece formación en áreas como tecnología, inteligencia artificial, negocios y habilidades digitales, por lo que la compañía plantea la iniciativa como una manera de convertir una decisión cotidiana de sus usuarios en una contribución colectiva frente a la emergencia. Le puede interesar: Empresas ponen el hombro para los damnificados; ya van $8.817 millones en donaciones “Colombia es una parte esencial de la historia y de la comunidad de Platzi. Frente a una emergencia de esta dimensión, no queríamos limitarnos a observar o expresar solidaridad. Queremos usar lo que sabemos hacer y la fuerza de nuestra comunidad para generar ayuda concreta”, señaló Freddy Vega. El CEO agregó que durante la iniciativa cada nueva suscripción busca convertirse también en una forma de aportar a las personas que enfrentan las consecuencias del terremoto y que necesitan reconstruir sus viviendas y comunidades. Platzi informó que posteriormente comunicará, a través de sus canales oficiales, los resultados de la iniciativa y el proceso mediante el cual serán destinados los recursos recaudados.

Cinco ciudades capitales permanecen en alerta roja

La iniciativa de Platzi ocurre mientras las autoridades mantienen el seguimiento sobre las principales ciudades afectadas por el movimiento telúrico. Según el Boletín 155 de Asocapitales, con información consolidada a las 10:00 a. m. de este jueves 13 de agosto, Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja. En conjunto, estas cinco capitales reportan 204 personas fallecidas, 1.958 heridas y 371 desaparecidas o no localizadas, además de 325 estructuras colapsadas. La cifra de víctimas mortales en estas capitales representa cerca del 75% del total de fallecidos reportados en el país, de acuerdo con el informe de Asocapitales. Lea más: Avianca movilizó en dos días más de 150 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados del sismo

Cali y Pereira concentran la mayor afectación

Entre las ciudades capitales incluidas en el reporte, Cali y Pereira concentran el mayor número de víctimas mortales. En Cali se registran 96 personas fallecidas, 1.224 heridas y 111 desaparecidas. El balance también reporta 107 viviendas y 45 estructuras colapsadas, además de 832 estructuras averiadas. En la capital del Valle del Cauca permanecen desplegados 750 rescatistas y 14 caninos especializados en operaciones de búsqueda y rescate. En Pereira, por su parte, las autoridades reportan 93 personas fallecidas, 260 desaparecidas y 259 heridas. La emergencia también ha afectado siete centros de salud, 66 estructuras y cerca de 14 vías y puentes. El informe señala además que la Terminal de Transporte de Pereira permanece cerrada, mientras que el Aeropuerto Internacional Matecaña registra operación restringida. Conozca también: Bancos lanzan plan de alivios con hasta un año de gracia para 2,8 millones de afectados por el sismo

Una acción que busca movilizar a la comunidad de Platzi

Para Platzi, la iniciativa también busca facilitar la participación de usuarios que se encuentran dentro y fuera de Colombia. “La tecnología nos permite construir comunidades que trascienden fronteras, pero el verdadero valor de una comunidad aparece cuando puede organizarse para responder a problemas reales. Hoy tenemos la oportunidad de hacer que miles de decisiones individuales se conviertan en una contribución colectiva para Colombia”, agregó Vega. El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y generó afectaciones en diferentes regiones del país. En las ciudades capitales que permanecen bajo alerta roja, Asocapitales mantiene comunicación y seguimiento con las administraciones municipales para identificar necesidades humanitarias, operativas y de evaluación estructural. La iniciativa de Platzi se suma así a las diferentes acciones que empresas, organizaciones sociales, autoridades y ciudadanos han puesto en marcha para atender la emergencia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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