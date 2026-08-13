Presentes Corporación: 40 años ayudando a Colombia tras terremotos, inundaciones y otras emergencias

Hay tragedias que dejan ruinas, otras que arrasan pueblos enteros y algunas que obligan a comunidades completas a comenzar de nuevo. En buena parte de esos momentos difíciles, una organización surgida en Antioquia hace más de 40 años ha estado detrás de los procesos para ayudar a reconstruir viviendas y territorios. Se trata de Presentes Corporación, la entidad sin ánimo de lucro que fue escogida para administrar los recursos que se recauden durante la Telemaratón ‘Colombia se levanta’, que se realizará este viernes 14 de agosto desde las 6:00 de la mañana, con el propósito de apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado lunes. La jornada, promovida por la Gobernación de Antioquia, buscará movilizar recursos para atender a las familias damnificadas en Antioquia, Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. La transmisión contará con la participación de EL COLOMBIANO y otros medios de comunicación aliados. Lea más: Antioquia unida por los damnificados del terremoto: todos a donar, este viernes, en la Telemaratón La elección de Presentes no es casual. Su historia está estrechamente ligada a algunas de las emergencias más dolorosas que ha vivido Colombia en las últimas cuatro décadas.

Popayán: donde todo comenzó

El punto de partida fue 1983. Ese año, un terremoto de magnitud 5,5 sacudió al Cauca y provocó graves daños en Popayán y otros sectores del departamento. La emergencia generó una respuesta de solidaridad desde Antioquia. En ese momento participaron, entre otros, el entonces gobernador Nicanor Restrepo Santamaría, el alcalde de Medellín Felipe Gaviria y el director de Proantioquia Gilberto Echeverri Mejía. Aquella iniciativa, concebida en un primer momento para responder a una tragedia puntual, se convirtió en una organización con una misión mucho más amplia: acompañar a comunidades golpeadas por desastres y contribuir a la recuperación de sus territorios. Desde entonces, su presencia se ha extendido por diferentes regiones del país y también fuera de Colombia.

De Armero a Mocoa: cuatro décadas en medio de las emergencias

La lista de tragedias en las que ha participado Presentes atraviesa buena parte de la historia reciente de Colombia. En 1985, la organización estuvo vinculada a la atención de la tragedia de Armero, provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, desastre que afectó gravemente a poblaciones de Caldas y Tolima. Dos años después, en 1987, acompañó la respuesta al deslizamiento ocurrido en Villatina, en Medellín. Posteriormente participó en procesos relacionados con los deslizamientos registrados en el Cerro Colombia, en Fredonia, en 1988 y 1995. En 1992, su trayectoria volvió a cruzarse con un terremoto, esta vez en Murindó, Antioquia. En 1994 acompañó la emergencia generada por el terremoto y las avalanchas en la cuenca del río Páez, en el Cauca.

La organización también ha intervenido en tragedias relacionadas con la violencia. En 1998, participó tras la voladura del oleoducto en Machuca, Segovia, mientras que en 2001 acompañó procesos derivados de las tomas guerrilleras y paramilitares en Granada, Antioquia. En 2002, estuvo presente en Bojayá, Chocó, tras una de las tragedias más dolorosas del conflicto armado colombiano. La organización también amplió su experiencia internacional. En 2010 participó en la reconstrucción de Haití, devastado por un terremoto, y en 2016 estuvo vinculada a la atención del terremoto ocurrido en Ecuador. Entre una emergencia y otra, su trabajo se ha concentrado en acompañar a las comunidades durante las etapas posteriores al desastre, cuando comienza una tarea que puede tomar meses o incluso años: reconstruir. En Colombia, esa labor incluyó la tragedia de La Gabriela, en Bello, en 2010; la emergencia invernal de 2010 y 2011 asociada al fenómeno de La Niña; la avenida torrencial de Salgar, en 2015; y la avenida torrencial de Mocoa, Putumayo, en 2017. También estuvo presente en las inundaciones y avenidas torrenciales de Apartadó, en 2019, y en el deslizamiento ocurrido en Salinas, Caldas, ese mismo año.

La pandemia tampoco los detuvo

En 2020, la emergencia fue diferente. La pandemia de covid-19 llevó a Presentes a desarrollar acciones en varios departamentos del país. Ese mismo año acompañó además procesos derivados del deslizamiento ocurrido en Dabeiba, Antioquia, y de la emergencia provocada por el huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En 2021, su trabajo volvió a concentrarse en varias emergencias como avenidas torrenciales y vendavales en Ituango y Briceño, inundaciones en La Virginia, Risaralda, y en Ayapel, Córdoba. Ese año también desarrolló la iniciativa ‘Juguetes para Sanar’, con acciones en territorios como Leticia, Condoto, Urrao, Turbo, Bogotá y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entérese: Hospital de la UdeA activó plan para atender a heridos en el terremoto Después de tantas emergencias y años, Presentes Corporación será la encargada de administrar los recursos que se recauden durante la Telemaratón ‘Colombia se levanta’ para respaldar a las familias afectadas por el terremoto del pasado lunes. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el papel que históricamente ha tenido la solidaridad del departamento frente a las tragedias ocurridas en otras regiones del país. “Los antioqueños sabemos que cuando una tragedia golpea a nuestros paisanos y compatriotas, no podemos ser indiferentes. Esta vez queremos convertir nuestra solidaridad en acciones concretas que ayuden a reconstruir las comunidades afectadas”. La invitación de la Gobernación es a participar durante la jornada y realizar aportes desde $10.000. La apuesta es que las pequeñas y grandes contribuciones se traduzcan en ayuda concreta para las familias que ahora enfrentan las consecuencias del terremoto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: