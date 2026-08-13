“No nos dejen solos”: alcalde de El Litoral de San Juan en Chocó pidió ayuda tras el devastador terremoto en Colombia

En el municipio de El Litoral del San Juan, en el departamento del Chocó, la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 registrado a las 7:34 de la mañana del pasado lunes 10 de agosto derivó en una solicitud urgente a la solidaridad nacional.
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La población se ubica cerca de San José del Palmar, punto fijado como epicentro del evento telúrico por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el cual registró una profundidad de 103 kilómetros y una intensidad instrumental catalogada como “muy fuerte”.
En cuestión de segundos, la sacudida provocó el colapso de estructuras y dejó a personas atrapadas bajo los escombros, mientras autoridades y voluntarios socorristas avanzan en las labores de búsqueda y rescate en toda la zona.