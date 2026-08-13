Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Así vivió el sismo Yhorman Hurtado, jugador de América de Cali: “Sentí que iba a quedar entre los escombros”

La reciente incorporación del América, Yhorman Hurtado, sufrió leves lesiones en su pierna izquierda

  • Yhorman Hurtado, reciente incorporación del América, se vio afectado levemente por el sismo. FOTO: X AmericadeCali
    Yhorman Hurtado, reciente incorporación del América, se vio afectado levemente por el sismo. FOTO: X AmericadeCali
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
bookmark

Las horas de zozobra y angustia durante el sismo del pasado lunes 10 de agosto afectaron a todo el país, sin embargo, en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, la situación fue mucho más grave. Justamente en la capital vallecaucana, Cali, se encontraba Yhorman Hurtado, reciente incorporación del América de Cali, uno de los clubes con más hinchas en Colombia.

El lateral derecho que fue noticia hace poco por su caso que llegó hasta los estrados de Dimayor y falló a favor del futbolista, tuvo una charla con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV. Hurtado, oriundo de Chigorodó, Antioquia, detalló la difícil situación que se vivió en la mañana del pasado lunes, donde incluso tuvo que saltar de su apartamento, el cual se encuentra en un segundo piso.

“Es algo que impacta, porque créeme que lo viví. Sentí que iba a quedar entre los escombros. Tuve que tirarme al suelo; no puedo mostrarlo aquí, pero me pelé toda la pierna izquierda y también el brazo derecho. Creo que si no me hubiera tirado, no lo estaría contando. La verdad, en lo personal estoy muy golpeado”, afirmó Hurtado, a quien se le ve claramente afligido.

Conozca: Nacional y Medellín dan ejemplo: sus jugadores salen a las calles a recibir donaciones y alientan la solidaridad

La misma situación vivieron muchos jugadores del plantel americano. Hurtado confirmó que tiene varios raspones y leves lesiones en su pierna izquierda, sin embargo, lo que más concientiza acerca de la situación es su testimonio acerca del ambiente que se vive en los entrenamientos del América de Cali durante estos días, donde los jugadores e integrantes del cuerpo técnico y dirigentes de “La Mecha” están golpeados mentalmente.

“Con respecto a mis compañeros, hoy que los vi, los noté muy lastimados también mentalmente. Además, estamos dolidos porque no es fácil. Nunca había pasado por una situación así. He enfrentado muchas cosas en mi vida, pero algo así, ver que tu vida puede terminar en un momento, es muy difícil”, culminó Hurtado.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Un episodio repetido para Edson Tortolero

El extremo venezolano, Edson Tortolero, que también llegó en este mercado de pases para “Los Diablos Rojos”, vivió por segunda vez en dos meses un terremoto. El jugador de 28 años estaba en Venezuela cuando sucedió la tragedia del 24 de junio, donde se vio claramente afectado, principalmente por su cercanía con Lucas Trejo, jugador argentino que perdió a su familia en La Guaira.

Continúe leyendo: En el regreso de Lionel Messi, los colombianos brillaron; vea aquí el doblete de Daniel Arcila

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué lesiones sufrió Yhorman Hurtado durante el sismo en Cali?
Yhorman Hurtado sufrió varios raspones y lesiones leves en la pierna izquierda y el brazo derecho. El futbolista explicó que tuvo que tirarse al suelo durante el sismo y terminó con la pierna y el brazo lastimados.
¿Cómo afectó el sismo a los jugadores del América de Cali?
El sismo afectó física y emocionalmente a varios integrantes del América de Cali. Hurtado aseguró que encontró a sus compañeros y a miembros del cuerpo técnico y la dirigencia “muy lastimados” mentalmente durante los entrenamientos posteriores al temblor.
¿Qué otro jugador del América de Cali ha vivido dos terremotos recientemente?
El venezolano Edson Tortolero vivió por segunda vez en dos meses un terremoto. También estaba en Venezuela durante el terremoto del 24 de junio, una experiencia que lo afectó especialmente por su cercanía con Lucas Trejo y la pérdida de familiares de este jugador en La Guaira.

Temas recomendados

Terremotos
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
América de Cali
Temblor de tierra
Liga BetPlay
Copa BetPlay
sismo
declaraciones
Terremoto en Colombia
Cali
Yhorman Hurtado
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos