Así vivió el sismo Yhorman Hurtado, jugador de América de Cali: “Sentí que iba a quedar entre los escombros”

Las horas de zozobra y angustia durante el sismo del pasado lunes 10 de agosto afectaron a todo el país, sin embargo, en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, la situación fue mucho más grave. Justamente en la capital vallecaucana, Cali, se encontraba Yhorman Hurtado, reciente incorporación del América de Cali, uno de los clubes con más hinchas en Colombia.

El lateral derecho que fue noticia hace poco por su caso que llegó hasta los estrados de Dimayor y falló a favor del futbolista, tuvo una charla con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV. Hurtado, oriundo de Chigorodó, Antioquia, detalló la difícil situación que se vivió en la mañana del pasado lunes, donde incluso tuvo que saltar de su apartamento, el cual se encuentra en un segundo piso.

“Es algo que impacta, porque créeme que lo viví. Sentí que iba a quedar entre los escombros. Tuve que tirarme al suelo; no puedo mostrarlo aquí, pero me pelé toda la pierna izquierda y también el brazo derecho. Creo que si no me hubiera tirado, no lo estaría contando. La verdad, en lo personal estoy muy golpeado”, afirmó Hurtado, a quien se le ve claramente afligido.

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La misma situación vivieron muchos jugadores del plantel americano. Hurtado confirmó que tiene varios raspones y leves lesiones en su pierna izquierda, sin embargo, lo que más concientiza acerca de la situación es su testimonio acerca del ambiente que se vive en los entrenamientos del América de Cali durante estos días, donde los jugadores e integrantes del cuerpo técnico y dirigentes de “La Mecha” están golpeados mentalmente.

“Con respecto a mis compañeros, hoy que los vi, los noté muy lastimados también mentalmente. Además, estamos dolidos porque no es fácil. Nunca había pasado por una situación así. He enfrentado muchas cosas en mi vida, pero algo así, ver que tu vida puede terminar en un momento, es muy difícil”, culminó Hurtado.