Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo”

El mundo de la música colombiana se vio sacudido por la muerte de los artistas locales Bayron Sánchez, conocido como B King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como DJ Regio Clown, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en la tarde de este lunes 22 de septiembre en México.
Este suceso, que en un principio parecía un misterio más, ha tomado un giro inesperado, poniendo en el centro de la polémica a la DJ y expareja de B King, la reconocida DJ Marcela Reyes. Su nombre entró en medio de esta historia debido a una vieja denuncia en su contra, intensificando las críticas públicas y generando señalamientos.
Según autoridades mexicanas, los cuerpos fueron hallados en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán, y de acuerdo con agentes de seguridad, el primer reconocimiento se hizo a través de los tatuajes que llevaban los artistas.