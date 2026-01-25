Mondragón y Moreno al lado de Petro: ¿Benedetti gana más poder de cara a las elecciones?

La Casa de Nariño no solo estrena nombres, sino estrategia. Tras la salida de Angie Rodríguez del Dapre, la llegada de Nohora Mondragón a la dirección de esta entidad y de José Raúl Moreno a la Jefatura de Despacho confirman que el presidente Gustavo Petro busca blindar su círculo íntimo con perfiles de lealtad que repercutan en época electoral. El movimiento no es aislado: en los pasillos de Palacio ya se habla de un “remezón” mayor en el gabinete ministerial con un objetivo claro: las elecciones de 2026.
