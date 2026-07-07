De la Espriella anuncia sus ministros en Justicia, Transporte, Comercio, Educación, Deporte y Vivienda, ¿quiénes son?

El nuevo gabinete continúa tomando forma. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes seis nuevas designaciones ministeriales, una movida que confirmó versiones que desde hace varias semanas circulaban en los equipos de empalme sobre la conformación del próximo Gobierno.
Los nuevos ministros son Elsa Noguera en el Ministerio de Transporte; Mauricio Gómez Amín en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Viviane Morales en el Ministerio de Educación; Jaime Andrés Beltrán en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Juliana Gutiérrez en el Ministerio del Deporte; e Iván Cancino en el Ministerio de Justicia y del Derecho.
La mayoría de estos nombres habían participado en reuniones preparatorias o mantenían un papel visible durante la campaña presidencial, por lo que su llegada al gabinete era considerada altamente probable.