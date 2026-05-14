“Estamos aprendiendo”: MinIgualdad admite baja ejecución, ¿cuánto le cuesta al país su aprendizaje?

El ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, habló de la baja ejecución que tiene la entidad, que se ha caracterizado por su ineficiencia desde que fue abierta por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Hay baja ejecución porque se está reestructurando, reorganizando, precisamente por eso queremos mantenerlo. Para aumentar la ejecución”, afirmó Acosta.
A renglón seguido, el ministro dijo: “uno tiene que aceptar que ha habido errores. Y resulta que de los errores aprendemos. Estamos aprendiendo del error y por eso estamos proyectando este ministerio que es de la comunidad, de la gente”. Errores y aprendizajes billonarios, en todo caso.