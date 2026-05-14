“Estamos aprendiendo”: MinIgualdad admite baja ejecución, ¿cuánto le cuesta al país su aprendizaje?

El ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, habló de la baja ejecución que tiene la entidad, que se ha caracterizado por su ineficiencia desde que fue abierta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. “Hay baja ejecución porque se está reestructurando, reorganizando, precisamente por eso queremos mantenerlo. Para aumentar la ejecución”, afirmó Acosta. A renglón seguido, el ministro dijo: “uno tiene que aceptar que ha habido errores. Y resulta que de los errores aprendemos. Estamos aprendiendo del error y por eso estamos proyectando este ministerio que es de la comunidad, de la gente”. Errores y aprendizajes billonarios, en todo caso.

El perfil del ministro Alfredo Acosta y las críticas al mérito

Vale recordar que la hoja de vida de Acosta generó revuelo en la opinión pública, ya que su formación académica llegó solo hasta el bachillerato, y en su experiencia profesional únicamente acreditó 14 años siendo coordinador de la Organización Nacional Indígena (ONIC). En su paso por la ONIC, Acosta participó en varias manifestaciones de la Minga a nivel nacional; y también hizo parte del grupo de búsqueda de los 4 niños que desaparecieron en la selva de Guaviare tras un accidente aéreo. En cuanto a las críticas, la congresista Katherine Miranda, quien hoy apoya la candidatura de Paloma Valencia, aseguró que el nombramiento de Acosta no sería inclusión, sino “desprecio por el mérito y debilitamiento del Estado”, y agregó que “un ministerio no se improvisa”. Lea también: Exviceministro Acxan Duque insiste que fue “un error” envío de foto íntima a funcionaria que generó su renuncia a MinIgualdad

Denuncias de Paloma Valencia: ¿A dónde fue el dinero del MinIgualdad?

Desde el principio del Gobierno, el MinIgualdad ha sido una promesa que no se ha cumplido: una entidad más, llena de burocracia, pero sin resultados. Cabe recordar que, de 2,8 billones de pesos que ha manejado la cartera, $2,1 billones fueron transferidos a un Fondo Paralelo sin que se conozcan los resultados. Según denunció a principios de este mes la candidata presidencial Paloma Valencia, la ejecución promedio de MinIgualdad llegó al 8,8 % en estos cuatro años: “Ilusionaron a las comunidades con un Ministerio que nunca supo qué hacer con el dinero ni cómo controlarlo. En 2025 de 9 proyectos de inversión, 4 no llegaron al 1 % y 2 no superaron el 10 % de ejecución. Todo se quedó en mentiras”, expuso Valencia a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Irregularidades en el Fondo Paralelo y contratos “a dedo”

Valencia también denunció presuntas irregularidades en la ejecución de un Fondo Paralelo en el Plan Nacional de Desarrollo para “desviar los recursos del Ministerio, ejecutar por derecho privado (a dedo) y sin cumplir la Ley de Garantías.

Según la candidata, “el fondo vinculó a 4.684 personas entre 2024 y 2026” y “la mayor parte de trabajadores en misión los vincularon a través de Laborando S.A., una empresa de servicios temporales que recibió cinco contratos por $96.871 millones”. Y agregó: “en total, entre el Fondo y el Ministerio, vincularon más de 5.000 personas para una entidad que no ejecutó. Puras y físicas corbatas”. Cuando se habla de un contrato “corbata” se describe una modalidad de presunta corrupción en la que alguien recibe un sueldo o pago por parte de una entidad pública sin cumplir una función real, necesaria o efectiva. En otras palabras, para repartir puestos y burocracia. Lea también: Petro firmó más de 85.000 contratos de prestación de servicios por $5,1 billones en un solo mes; aumento del 183 %

Contratos de eventos y el futuro legal del Ministerio

Ahora bien, Valencia dijo que “la plata no llegó a las comunidades, pero sí a las empresas que realizan eventos” ya que “el Fondo Paralelo gastó $68.949 millones en dos contratos con anticipos del 20 % y 30 %. Esa cifra supera, de lejos, todos los recursos ejecutados por el Ministerio en 2025 para proyectos de inversión”. Lo absurdo continúa: a pesar de tener más de 5.000 personas vinculadas, el Fondo Paralelo le entregó dos contratos a la Universidad Nacional, por $6.401 millones, para diseñar la política de campesinado y discriminación: “el Ministerio ni siquiera es capaz de cumplir sus funciones con una nómina tan abultada”. Valencia demandó la existencia de ese Ministerio; por eso, reiteró en días pasados que “no sirvió para nada” e hizo un llamado al Congreso “para acabar con este despilfarro, tal como lo ordenó la Corte en mi demanda”.

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