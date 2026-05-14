Corte Suprema alista investigación contra la congresista Martha Peralta

Martha Peralta, congresista del Pacto Histórico, podría terminar siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia debido a sus presuntos vínculos con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, radicó una ponencia que abre formalmente el proceso judicial contra la congresista petrista.

De acuerdo con varios testigos, Perlata, junto con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, habría direccionado un contrato de 2.170 millones de pesos para la contratación de maquinaria amarilla para Riohacha (La Guajira) con la empresa Inversiones IRL SAS.

Puede leer: Los chats que enredan a Martha Peralta con Olmedo López y otros secretos en De Buena Fuente

El contrato fue firmado el 25 de octubre de 2023. Los exdirectivos de la Ungrd y la congresista habrían sostenido una reunión el 19 de septiembre de 2023 en la sede de la entidad de la gestión del riesgo; en ese encuentro también participaron los contratistas Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi, representantes de Inversiones IRL.

En la ponencia, la magistrada recopiló pruebas que relacionarían a la senadora con esos hechos. Entre ellos está el testimonio de Olmedo López, en el que confirma que la reunión con Peralta y los contratistas Riscala se llevó a cabo en septiembre de 2023.

“La senadora pide una cita para que la atienda en la Ungrd y llega con unos amigos de la senadora Martha Peralta. Me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla y que los contrate para La Guajira”, dijo López.

Entérese: Video | Martha Peralta, salpicada en escándalo de UNGRD, celebraba gestión de fallidos carrotanques para La Guajira

Y precisa más adelante que luego de la reunión siguió hablando en privado con la congresista. “Me pidió que contratara a esas personas, que eso iba a ayudar mucho en su campaña en el proceso en el territorio”, señaló.

Por ahora, no existe una solicitud de medida de aseguramiento contra Peralta Epieyú. Antes de un eventual llamado a indagatoria, la Sala Plena deberá decidir si aprueba la apertura formal de la investigación.