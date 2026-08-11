Hace un año murió Miguel Uribe, ¿quién dio la orden?

Las redes sociales de María Claudia Tarazona se convirtieron en un mapa de recuerdos de la vida del senador Miguel Uribe. Hasta allí llegan curiosos, seguidores y personas interesadas en conocer qué pasó con su esposo, quien murió el 11 de agosto del año pasado después de luchar durante 64 días por su vida tras ser víctima de un atentado terrorista ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito de Bogotá.
Desde entonces, María Claudia documenta su tristeza, la ausencia y el duelo, pero también el avance de una investigación que, un año después, sigue sin revelar quién dio la orden de asesinar a su compañero de vida.
Fue quizá una de las noticias que más sacudió al país en 2025. El crimen le dio la vuelta al mundo y, a pesar de que la Fiscalía ha dado algunos indicios sobre quiénes pudieron estar detrás, los autores intelectuales siguen sin ser judicializados. Esta es la hora en que nadie sabe por qué lo asesinaron y si se trató o no de una mortal estrategia para mover el tablero político.
Lo cierto es que la muerte del senador puede mirarse desde dos escenarios que, aunque distintos, terminaron cruzándose durante todo el proceso: el judicial y el familiar. Miguel Uribe tenía 39 años y estaba en plena carrera política, con el sueño de llegar a la Presidencia de Colombia. Estaba casado con Tarazona y era padre de Alejandro, un niño de apenas cuatro años.