Las bandas criminales más peligrosas que enfrentará De la Espriella

Por su capacidad corruptora, bélica y económica en los centros urbanos, así como sus crecientes redes de negocios transnacionales, el crimen organizado es hoy por hoy una de las principales amenazas a la seguridad nacional en Colombia. Varias de las estructuras más representativas, como “la Oficina”, “los Shottas” y “los Costeños”, vienen de fallidos procesos de paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, tiempo en el cual se fortalecieron, lo que plantea un reto mayor para la recién llegada administración de Abelardo de la Espriella. Este artículo, elaborado con base en información policial, judicial y análisis periodístico, reúne una descripción de las bandas más peligrosas de la actualidad, encargadas de liderar el tráfico local y regional de estupefacientes, la industria del sicariato y las extorsiones a granel que golpean a las ciudades capitales e intermedias. Para hacerles frente, De la Espriella anunció la creación de Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, los cuales se basarían en los grupos élite combinados de la Policía y el Ejército, con el apoyo de integrantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, que ayudarían con tareas de inteligencia y pedagogía comunitaria. Entre sus propuestas de campaña también está la implementación de un Bloque de Búsqueda contra la Extorsión, que fortalezca “de manera extraordinaria los Gaula de Policía y Ejército”. Estas ideas van de la mano con la transformación del Inpec en un nuevo Cuerpo Nacional de Prisiones y la construcción de 10 megacárceles, buscando someter de una vez por todas a los jefes de estas bandas, la mayoría de los cuales las dirigen desde las celdas. Por lo pronto, la primera medida fue el traslado de 117 presos de alta peligrosidad para distintas cárceles, afectando su cadena de mando y control; algunos de esos trasladados hicieron parte de las fallidas mesas de negociaciones de la “paz total”, y su posible reacción a la presión que está ejerciendo De la Espriella está generando expectativa en las comunidades.

1. La amenaza transnacional del “Tren de Aragua”

Esta organización transnacional, de origen venezolano, tiene células asentadas en Bogotá, Cúcuta e Ipiales, y delegados haciendo tareas logísticas en Medellín, Pasto y Valledupar. En algunos lugares terceriza su operación por medio de bandas locales, como la de “Satanás” en Bogotá y los “AK-47” en Cúcuta. Se dedican al tráfico de drogas y armas, extorsiones, secuestros, sicariato, proxenetismo y tráfico de migrantes. Tras la muerte de su máximo líder, Héctor Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), en un bombardeo realizado por EE. UU. en Venezuela (12/6/26), el mando pasó a Yohan José Romero (“Yohan Petrica”, en la foto) y Giovanny San Vicente (“Giovanny”), los cuales han pasado varias temporadas ocultos en Colombia.

Los dos están en la lista de los más buscados del gobierno estadounidense, por lo que ahora es posible que le soliciten al nuevo gobierno colombiano una mayor persecución contra esos objetivos.

2. La violenta expansión nacional de “el mesa”

“El Mesa” es una organización originaria de Bello, Antioquia, y es tal vez la que ha tenido una mayor expansión en los últimos años. Tiene tentáculos en Medellín, el Oriente y el Norte de Antioquia, al igual que en Tunja (Boyacá), Soacha (Cundinamarca) y Bogotá, donde también se le conoce como “los Paisas”. Se dedican principalmente al tráfico de drogas y el sicariato, con sociedades con el ELN y las disidencias de las Farc para la administración de laboratorios de cocaína. “El Mesa” participó en los diálogos de la “paz total” con el gobierno de Gustavo Petro, pero nunca cesó sus guerras expansionistas, en particular con el Clan del Golfo en Antioquia. Su líder Gustavo Pérez Peña (foto), alias “el Montañero”, era uno de los principales voceros de las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de conversaciones instalada en la cárcel de Itagüí, hasta que quedó libre en 2024 por supuesto buen comportamiento y desapareció del mapa. Según la Policía, lo último que se supo de él es que estuvo en España y Francia con una identidad fraudulenta.

3. “La Inmaculada”, el terror de los custodios del inpec

“La Inmaculada”, también llamada “la Oficina de Tuluá”, es una banda surgida en Valle del Cauca, de las cenizas de la antigua organización “los Rastrojos”. Se dedica al sicariato, la extorsión, desapariciones, secuestros, desplazamiento forzado, control social y territorial, monopolio del comercio y productos de la canasta familiar, vigilancia ilegal, cobro de deudas mafiosas y narcotráfico. Además del Valle, delinque en Popayán (Cauca), Armenia y La Tebaida (Quindío). Tiene un temible récord de cerca de 15 asesinatos de funcionarios del Inpec, a los que suele amenazar para buscar beneficios carcelarios para sus integrantes presos. Cuando produce estos ataques, se identifica con otro nombre: “Muerte a Guardianes Opresores” (“Mago”) Su líder Andrés Felipe Marín Silva (“Pipe Tuluá”, en la foto) fue extraditado el pasado febrero, por lo que la jefatura de la banda quedó en manos de sus hermanos Édison y Mauricio Marín Silva (“Care Vieja” y “Nacho”).

4. El poder mafioso de “la oficina”

“La Oficina” es una confederación que agrupa a cerca de 300 bandas del Valle de Aburrá, entre las cuales sobresalen “la Terraza”, “Robledo”, “Caicedo”, “los Chatas”, “la Unión”, “Trianón” y “Doce de Octubre”. Tiene tentáculos en la Costa Caribe y varias regiones de Antioquia, comportándose como una suerte de “holding empresarial” que ofrece servicios criminales a distintos grupos, incluyendo mafias internacionales, que envían a sus delegados a Medellín para negociar esos servicios: narcotráfico, sicariato, seguridad, entre otros. “La Oficina”, además, actúa como árbitro de los conflictos entre bandas del Aburrá, regula los precios del mercado de drogas y define las fronteras de los territorios para la extorsión. Sus líderes participaron en la mesa de la “paz total” instalada en la cárcel de Itagüí, la cual no logró acuerdos duraderos y fue desmantelada con la salida del gobierno de Gustavo Petro. Aun así, la mesa fue beneficiosa para “la Oficina”, pues volvió a integrar varias de sus facciones que antes estaban separadas, en especial las que delinquen en el municipio de Bello. Sus líderes más visibles son José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”, en la foto) y Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), quienes anunciaron en un video su deseo de seguir “aportando a la paz”

5. La guerra entre “Shottas” y “Espartanos”

“Los Shottas” y “los Espartanos” son dos facciones enemigas con un origen en común: ambas surgieron de una estructura urbana de Buenaventura (Valle), conocida como “la Local”. Mantienen una guerra hace una década por el control territorial de varias comunas, para la extorsión y el tráfico de drogas, principalmente. Participaron en el proyecto de la “paz total”, en una mesa que fue instalada el 3 de julio de 2023, bajo la premisa de establecer una tregua entre esas bandas y sacar del conflicto a 1.700 jóvenes delincuentes. Pero en marzo de 2024 se levantaron de la mesa “los Espartanos”, acusando a “los Shottas” de utilizar los diálogos de paz como una distracción para ganar territorio y seguir delinquiendo. Entre 2024 y 2025 el índice de homicidios se incrementó un 66% en Buenaventura, al pasar de 78 a 130 casos, según la Policía. Esta violencia no solo preocupa por las vidas perdidas y la zozobra de las comunidades, sino porque el de Buenaventura sigue siendo el principal puerto del país, desde donde se importa y se exporta el 60% de la mercancía. El máximo líder de “los Shottas” es Diego Bustamante Segura (“Diego Optra”, foto), quien fue detenido en España el pasado febrero (foto); y en abril cayó en Bolivia el jefe de “los Espartanos”, Jorge Campas Jiménez (“Mapaya”).

6. El dominio de “la cordillera” en el eje

“La Cordillera” es la estructura de crimen organizado más poderosa del Eje Cafetero. Su base de operaciones está en Pereira, desde donde exporta cocaína a Centroamérica, Estados Unidos y Europa, y al mismo tiempo mantiene un rígido control de las plazas de vicio en los principales centros urbanos de Risaralda, Quindío y Caldas. Este grupo surgió entre 2003 y 2004, como una oficina de cobros y aparato sicarial urbano al servicio del comandante paramilitar Carlos Mario Jiménez (“Macaco”), quien en ese momento comandaba el bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). De manera similar a “la Oficina”, esta organización funciona como una especie de cartel, cuya cúpula está conformada por un cuerpo colegiado de varios jefes que se distribuyen los negocios y los territorios; incluso hay algunos enemistados en la actualidad. El líder más visible es Diego Fernando Ruiz Quintero (“Diego Pereira” o “Don A”, en la foto), un antiguo chofer y hombre de confianza de “Macaco”. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La Casa Blanca asfixia a Petro y su círculo con la Lista Clinton. “La Cordillera” no solo es peligrosa por su aparato sicarial, conformado en particular por células criminales de Dosquebradas (Risaralda), sino por su capacidad de relacionamiento con otras estructuras mafiosas, como “la Oficina” del Valle de Aburrá, “la Inmaculada” de Tuluá y “los Flacos” de Cartago (Valle), entre otras.

7. La sombra de “los costeños” en atlántico

“Los Costeños” delinquen en Barranquilla y sus municipios vecinos, como Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Malambo. Están involucrados en extorsiones, plazas de vicio, sicariato, cobro de deudas mafiosas y conflictos por el control territorial de las áreas portuarias, para exigir “impuestos” a los narcos que van a sacar cocaína al exterior. La banda tiene una disputa latente contra “los Pepes”, que cada vez que se enciende dispara los índices de homicidio en la capital del Atlántico. Su jefe es Jorge Eliécer Díaz Collazos (“Castor”), quien desde la cárcel lideró un acercamiento con el gobierno anterior para concretar una mesa de paz que le diera beneficios judiciales, y aunque hubo conversaciones preliminares, nunca se instaló un proceso oficialmente. “Castor” (foto), quien está pagando una pena de 26 años de prisión por ordenar 95 asesinatos y otra serie de crímenes en la última década, también le mandó hace un mes una carta al entonces presidente electo De La Espriella, prometiéndole desmovilizar a 2.000 delincuentes de su grupo si llegaban a una negociación. “He conducido a la estructura bajo mi mando hacia un escenario de conversaciones orientadas al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento voluntario”, dice la misiva. La respuesta no le ha llegado.

8. “Los Pelusos” creciendo en frontera con Venezuela

“Los Pelusos” son un reducto del frente Libardo Mora Toro, una disidencia que en los años 90 se separó de la antigua guerrilla conocida como Ejército Popular de Liberación (EPL), y que con el tiempo dejó atrás la ideología subversiva para transformarse en una banda dedicada al narcotráfico, el hurto de combustible, la extorsión y el contrabando por la frontera con Venezuela. Su área de operaciones está en los municipios nortesantandereanos de Hacarí, San Calixto y Sardinata, con redes en la ciudad de Cúcuta. Para algunos negocios criminales se asocia con el ELN, según fuentes policiales. Durante el empalme regional con el entonces presidente electo De la Espriella, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, le expuso el panorama de seguridad de la región y señaló a “los Pelusos” como uno de los actores armados que más peligro representa. De hecho, ha venido creciendo a la sombra, pues las autoridades se concentraron en los grandes grupos criminales del departamento, como el ELN, el frente 33 de las Farc y el Clan del Golfo. Su cabecilla es Eliécer Acevedo Barón, apodado “Manuel” (foto), quien está en la cárcel — por cuarta ocasión— desde 2024.

9. “Los Mexicanos”, el peligro de las calles de Quibdó

“Los Mexicanos” es la principal banda de crimen organizado de Quibdó, Chocó, dedicada al sicariato, el tráfico de drogas y armas, y la extorsión generalizada. Junto a bandas menores de la capital chocoana, como “los Locos Yam” y “las Fuerzas Armadas RPS”, participó en la mesa de diálogos de la “paz total”, que tampoco llegó a feliz término ni logró soluciones concretas para la situación de violencia. Tanto así, que Quibdó cerró el 2025 con un aumento del 7% en los homicidios, al pasar de 219 muertes violentas en 2024 a 236 al año siguiente, según la estadística de la Policía. Cada vez que hay un incremento de asesinatos en la ciudad, “los Mexicanos” suelen estar involucrados, debido a que mantienen conflictos con “los Palmeños”, “los Keneddy” y otros grupos urbanos. Es importante aclarar que, a pesar de su nombre, no tienen ninguna relación directa con los carteles mexicanos de la droga, aunque en algunas operaciones de exportación de narcóticos han cooperado con el Clan del Golfo. Su líder está en prisión, Armando Robledo Moya (“Chucky” o “Chema”, en la foto), desde donde al parecer continúa al frente de los negocios ilegales.

10. “Los Flacos” y sus matones en el norte del valle

“Los Flacos” tienen su base de operaciones delincuenciales en el municipio de Cartago, desde donde despliegan sus redes delictivas a todo el norte del Valle del Cauca y algunas ciudades del Eje Cafetero. Llevan más de una década delinquiendo, ejecutando acciones de sicariato, narcotráfico, extorsiones y préstamos de usura con la modalidad de “gota a gota”, entre otros crímenes. De acuerdo con fuentes judiciales, mantienen alianzas con “la Cordillera” y el ELN. En la cúpula de la organización hay un clan familiar, liderado desde la cárcel por Jhon Fredy Montoya Serna (“el Flaco”) y sus hermanos Breiner, José Luvier y Aracelly; esta última, apodada “la Flaca”, es la mujer más buscada del Valle, con una recompensa de $100 millones por su captura (foto). La organización es sospechosa de atentar contra el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta, el 15 de junio de 2025, cuando hombres armados abalearon la camioneta en la cual se movilizaba; uno de sus escoltas quedó herido. También se le atribuyen varias matanzas recientes, en el marco de una pugna contra antiguos integrantes que formaron otra banda, llamada “Nueva Generación”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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