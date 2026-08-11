De la Espriella estuvo en Quibdó y Cali: así atiende el Gobierno Nacional la tragedia

Abelardo de la Espriella lleva solo tres días como presidente de la República y ya tuvo que atender una emergencia de gran escala en el país. El devastador sismo de magnitud 7,4 puso a prueba, desde temprano, la capacidad de respuesta del mandatario y su gabinete. El abogado tuvo que viajar desde temprano a Bogotá desde Barranquilla, su sede principal, para comenzar a responder a la emergencia. Justo hoy iba a ser la posesión del director de la UNGRD, por lo que el Ejecutivo tuvo que acelerar el proceso para que el mandatario pudiera dar órdenes en la mañana de este lunes. Según dijo, él se hará cargo de la atención tras el terremoto, delegando algunas funciones a su gabinete. Una de las primeras medidas fue la instalación inmediata de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de las personas afectadas. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, escribió en un mensaje a través de su cuenta de X.

Luego, pidió respuestas por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): “le he solicitado al director de la UNGRD (del gobierno anterior) un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes”. El mayor reto es que en la entidad no había quién evalúe técnicamente de los cinco departamentos más afectados. Incluso, al no haber empalme, no hay quién conduzca la búsqueda y el rescate, ya que no hay tres subdirectores en funciones. El mandatario visitó Quibdó y luego fue hasta Cali. A Pereira, por dificultades en el transporte, no alcanzó a llegar este lunes.

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Antes de emprender ese viaje, adelantó una reunión desde la UNGRD en Bogotá. Allí el Gobierno Nacional emitió una declaración de desastre de carácter nacional tras el terremoto, que requiere la aprobación del jefe de Estado y el gabinete en pleno. Posteriormente, el presidente De la Espriella hizo una rueda de prensa en la que dio un balance de los afectados. A medio día, el mandatario anunció la muerte de 111 personas, cifra que al cierre de esta edición iba a 132. Como dijo el Gobierno, las cifras continúan sujetas a posteriores actualizaciones según las operaciones de búsqueda, rescate y verificación. Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, afirmó que se activaron grupos USAR —de rescatistas— de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín, para colaborar y atender la situación en las regiones más afectadas. Tras la reunión, Lara se dirigió a Pereira para asumir desde allá el operativo de ayuda. El alcalde Carlos Fernando Galán, desde Bogotá —donde se sintió el sismo, pero no se registraron afectaciones graves—, confirmó que al menos 100 rescatistas están listos para ser enviados a los lugares más afectados. En horas de la tarde, anunció el envío de 62 miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos, acompañados por dos caninos, para apoyar las labores de emergencia. El equipo se dirigió a Cali. Al mismo tiempo, el presidente De la Espriella dijo que el Gobierno mantiene “disposición, compromiso y solidaridad con las víctimas” y explicó que “se dio inicio al Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta frente a la emergencia que atraviesa el país”. Este estará ubicado en la sede de la UNGRD en Bogotá, con comunicación permanente con otros centros como los de Armenia y Quibdó. El primer mandatario agregó que “se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día, para atender de la manera que corresponde este desastre natural”. Asimismo, explicó que “se conformaron equipos de trabajo encabezados por el ministro y el vicepresidente (José Manuel Restrepo)”. Bajo su dirección y la de los ministros, “se ejecutará el trabajo con las distintas instancias, incluida la Fuerza Pública y la Policía”. De la Espriella también se refirió a que los diferentes ministros viajarán a las regiones afectadas. “Yo voy a estar presente, voy a liderar la emergencia como corresponde, los ministros me responden a mí directamente. El canciller y el vicepresidente coordinarán la respuesta del apoyo internacional”, añadió. “El Gobierno Nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para llevar ayuda a cada territorio que se necesite: lo primero es el rescate de las personas bajo los escombros”, precisó el mandatario.

¿Qué sigue?

Tras la reunión en la UNGRD en Bogotá, el presidente De la Espriella salió de inmediato hacia el Chocó, desde donde anunció medidas para reforzar las labores de búsqueda y rescate y atender a las familias damnificadas. Entre ellas, está el traslado de los heridos que requieran atención especializada a Medellín. El presidente llegó al departamento acompañado por los ministros de Defensa, Vivienda y Salud, con quienes coordinará la respuesta institucional frente a la emergencia.

“Lo primero es que salgamos de este problema”, señaló, al explicar que el Ministerio de Defensa puso a disposición el aparato militar y policial para fortalecer las labores en las zonas afectadas. También anunció el envío de ingenieros, rescatistas y caninos especializados para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate. La situación de las viviendas será otro de los frentes prioritarios. El presidente aseguró que más de 1.300 casas presentan algún tipo de afectación y anunció subsidios de arriendo para las familias que no puedan permanecer temporalmente en sus hogares, mientras avanzan las reparaciones y restauraciones. En materia de salud, señaló que trabajará junto con la ministra de la cartera para garantizar la atención de los pacientes afectados. Los casos de mayor gravedad serán remitidos a Medellín, con el objetivo de descongestionar la capacidad hospitalaria disponible en el departamento, que ya enfrentaba una crisis por sobreocupación en algunos de sus centros de atención. Después, viajó a Cali y allí se encontró con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Ambos estuvieron, desde el momento del sismo, gestionando la ayuda para la región vallecaucana. También en esa región el Gobierno entregará subsidios y todo tipo de ayudas. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 132 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS