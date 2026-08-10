Así fue como golpeó a Colombia el terremoto más fuerte de este siglo

La vida se puede desplomar en segundos. Este lunes muy temprano Colombia sintió el terremoto más duro en lo que va del siglo XXI. Los videos, imágenes y testimonios rompen el corazón por la magnitud de la tragedia. Al cierre de esta edición, el balance oficial era de 132 muertos, 570 heridos y un número indeterminado de desaparecidos bajo los escombros de las edificaciones.
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El Servicio Geológico Colombiano informó que a las 7:34 de la mañana comenzó el sismo, con epicentro en el municipio chocoano de San José del Palmar. Con una profundidad de 103 kilómetros, tuvo una magnitud de 7,4 grados en la escala de Richter, con réplicas de 2,8° y 4,8°. Su duración fue cercana a los cuatro minutos y causó afectaciones en 12 de los 32 departamentos, con la más grave devastación registrada en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
La cifra de damnificados no se conoce todavía, dado que hay poblaciones aisladas por derrumbes en los corredores viales y la caída de las antenas de telecomunicaciones.