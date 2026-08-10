Así fue como golpeó a Colombia el terremoto más fuerte de este siglo

La vida se puede desplomar en segundos. Este lunes muy temprano Colombia sintió el terremoto más duro en lo que va del siglo XXI. Los videos, imágenes y testimonios rompen el corazón por la magnitud de la tragedia. Al cierre de esta edición, el balance oficial era de 132 muertos, 570 heridos y un número indeterminado de desaparecidos bajo los escombros de las edificaciones. En contexto: Terremoto en Colombia: las historias más dramáticas de la tragedia El Servicio Geológico Colombiano informó que a las 7:34 de la mañana comenzó el sismo, con epicentro en el municipio chocoano de San José del Palmar. Con una profundidad de 103 kilómetros, tuvo una magnitud de 7,4 grados en la escala de Richter, con réplicas de 2,8° y 4,8°. Su duración fue cercana a los cuatro minutos y causó afectaciones en 12 de los 32 departamentos, con la más grave devastación registrada en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. La cifra de damnificados no se conoce todavía, dado que hay poblaciones aisladas por derrumbes en los corredores viales y la caída de las antenas de telecomunicaciones.

La sacudida dejó inservibles clínicas, aeropuertos, iglesias y edificaciones públicas; en varios municipios se cancelaron las clases, se decretaron toques de queda y alertas rojas hospitalarias para enfrentar la tragedia.

Así quedó la Catedral Basílica de Manizales. FOTO: AFP

Las autoridades advierten que la cifra podría aumentar en las próximas horas, ya que continúan las operaciones de rescate en edificios colapsados y otros puntos donde se investiga la posible presencia de personas atrapadas bajo los escombros. Por su magnitud, el movimiento telúrico se sintió en amplias zonas del occidente y centro del país. Ciudadanos de departamentos como Chocó, Antioquia, Bogotá, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y otras regiones andinas comenzaron a reportar en redes sociales que percibieron un temblor prolongado, mientras en algunos edificios y conjuntos residenciales se activaron protocolos preventivos de evacuación. Lea también: ¡Vida bajo los escombros! Tras el colapso de un edificio, rescatan a una madre y su bebé en Cali La profundidad corresponde a un sismo intermedio, una característica que suele hacer que los movimientos telúricos puedan sentirse a mayores distancias del epicentro. Aunque este tipo de sismos puede generar una percepción amplia del movimiento, la profundidad también puede reducir el nivel de daños superficiales respecto a un evento de igual magnitud. San José del Palmar, ubicado en el sureste del departamento del Chocó, es una zona con actividad sísmica conocida por los especialistas. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que asumía directamente el liderazgo de la atención de la emergencia en San José del Palmar, ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta y solicitó un informe detallado de la situación y de las necesidades más urgentes.

El jefe de Estado se articuló con los gobernadores y alcaldes de las zonas más afectadas, que elevaron sus solicitudes para atender a las víctimas y, sobre todo, buscar a personas que aún permanecen bajo los escombros. Pero también esta tragedia dejó ver la solidaridad de los colombianos. Miles de personas ayudaron todo este lunes a sacar, literalmente, personas de los escombros y a sumarse con alimentos no perecederos, ropa en buen estado y contribuciones de dinero. A continuación, el panorama de los hechos más críticos documentados en el sismo.

Milagro en el epicentro: ni un solo muerto

El municipio de San José del Palmar entró al imaginario de Colombia al ser el epicentro de la devastación que hoy tiene de luto al país. Hace apenas tres días decretó un toque de queda por hostigamientos con ráfagas de fusil y explosivos a la estación policial y un puesto militar, al parecer perpetrados por el ELN; y también desde el fin de semana sufre por el desabastecimiento de agua, ocasionado por la sequía. En medio de esas crisis, el sismo atropelló a su población de 6.000 habitantes, la mayoría de vocación agrícola. El alcalde León Fabio Marín reportó la destrucción total de 20 casas y averías a otras 400, y se lamentó que la administración apenas cuenta con $32 millones para la atención de desastres, por lo que pidió apoyo al Gobierno Nacional. El pueblo se quedó sin energía eléctrica ni señal de celular, por lo que la comunicación con las veredas más distantes se ha dificultado; la vía que lo comunica con Cartago (Valle) quedó bloqueada por un derrumbe, aislando a la comunidad. Aun así, el mandatario agradeció que, al cierre de esta edición, no se contaban muertos. Un milagro en pleno epicentro del terremoto, que podría explicarse por la propia pobreza de El Palmar, donde la mayoría de edificaciones es pequeña y de un solo piso.

Chocó sin hospitales para atender la tragedia

El más reciente reporte de las autoridades registró 13 muertos y 119 lesionados en Chocó, la mayoría de los cuales serán trasladados a diferentes ciudades, como Medellín, dado que el departamento no cuenta con los recursos para atender esa cantidad de afectados. Por eso, en la capital antioqueña se declaró la emergencia roja hospitalaria.

En Quibdó (Chocó) familias lloran a sus seres queridos entre los restos de lo que quedó en su hogar. FOTO: Redes sociales

La gobernadora Nubia Córdoba lamentó que allá no hay hospitales de tercer nivel de complejidad, y el único que hay de segundo nivel, el San Francisco de Asís, colapsó a pocos minutos de desatada la emergencia. Muchos pacientes quedaron afuera del centro médico, esperando a la intemperie la coordinación de su traslado. Córdoba también afirmó que el censo de viviendas afectadas ronda las 1.500, pero podría ser más grave, dado que no han podido comunicarse con todos los municipios, debido a la pérdida de señal celular. Esto implica que miles de personas quedaron sin casa. El presidente Abelardo de la Espriella, quien estuvo en Quibdó, anunció subsidios de arrendamiento para los damnificados.

Hijo de alcalde en el rostro de la emergencia

El rostro de la tragedia en Chocó es Mateo Valencia, el hijo de seis años del alcalde del municipio de Bahía Solano, Jairson Valencia Pinilla. El pequeño murió en el desplome de una edificación en Quibdó, junto a otras cinco personas, incluyendo a una mujer embarazada y su feto. De acuerdo con la información preliminar de los organismos de socorro, el alcalde y su familia habían viajado a Quibdó para una festividad, el pasado fin de semana, y el plan era regresar este lunes a Bahía. Fue en ese momento cuando colapsó el edificio Aprivapa, dejando las primeras víctimas mortales del sismo. “La partida de Mateo enluta profundamente a nuestra institucionalidad y a todo el municipio de Bahía Solano. Elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda (a sus padres) fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar estos difíciles momentos”, publicó la Alcaldía.

Pereira durmió sin luz y en medio del caos

El temblor dejó a 16 personas suspendidas en el aire: quedaron atrapadas en las cabinas del Megacable de Pereira desde las 7:34 a. m. y, ocho horas después, apenas el país conocía su situación, debido a los problemas en las comunicaciones; aunque desde la Alcaldía se informó que su vida no corría un riesgo inminente. Al cierre de esta edición empezaban las labores para rescatarlos.

En el centro de Pereira se registraron fuertes afectaciones a edificios y socorristas y ciudadanos buscan sobrevivientes. FOTO: Manuel Saldarriaga

De manera preliminar, se sabe que dos torres del sistema habrían resultado afectadas y que el cable se habría salido de sus rieles, por lo que se requería personal especializado para mover las cabinas. Para algunos, además, seguía siendo imposible avisar a sus familias que estaban bien, pues la señal empezó a restablecerse muy lentamente. “La radio hoy salvó vidas”, dijo el comandante de la Policía de Pereira, el coronel Óscar Ochoa, en entrevista con Noticias Caracol, al explicar cómo se han comunicado los organismos de rescate. En tierra, Pereira enfrenta otra urgencia a la que, desde ayer, le dio especial prioridad: rescatar cuanto antes a quienes permanecían bajo los escombros de al menos 15 edificios, en medio de condiciones adversas: sin luz, gas ni agua en varias zonas.

La capital de Caldas “elevó su mirada a Dios”

Una de las primeras imágenes del terror que dejó el terremoto llegó desde Manizales: una de las torres de la Catedral Basílica se desplomó durante el sismo y el templo quedó con múltiples grietas.

Un de los edificios en Manizales que colapsó . FOTO: AFP

“Justo cuando estábamos terminando la Santa Misa, que transmitíamos en directo a través del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, sentimos el fuerte movimiento que nos sorprendió a todos. En medio del temor y la incertidumbre, elevamos nuestra mirada a Dios”, relató la Arquidiócesis de Manizales. Las imágenes dejaron ver la reacción del sacerdote que oficiaba la misa: corrió hacia uno de los costados del templo y buscó sostenerse de una de las columnas mientras el movimiento sacudía la estructura. El Eje Cafetero volvió a sentir así el miedo de un terremoto, como ocurrió con el de Armenia en 1999. También en la capital de Caldas, el periodista Luis Felipe Molina relató a EL COLOMBIANO los segundos que vivió desde el piso 17 de su edificio. “Me salvé por cinco segundos de haberme quedado atrapado en el ascensor”, contó. Había regresado a su apartamento porque olvidó algo y, apenas entró, comenzó el movimiento: “Todo se estaba cayendo”. Desde esa altura, Molina pudo ver cómo se estremecía la ciudad. “Se oían vidrios quebrarse, jarrones caerse y los gritos de la gente”.

Quindío estuvo entre el pánico y los daños

El miedo también se apoderó del Quindío, que es el departamento del Eje Cafetero que no ha llorado aún víctimas fatales. Uno de los videos que comenzó a circular en redes sociales muestra a un grupo de estudiantes atrapado entre dos edificios, gritando mientras parte de los salones se desploma, los vidrios revientan y pedazos de las paredes caen al suelo. Según la institución, el Centro de Salud y la Brigada de Emergencias atendieron oportunamente a 15 personas con lesiones que no revisten gravedad. En general, con corte a las 3:00 de la tarde, las autoridades reportaban 130 personas heridas en el departamento, con Quimbaya, Montenegro y Armenia entre los municipios más afectados. En Armenia, la Clínica Sagrada Familia sufrió graves daños en su infraestructura y hasta sacaron las camillas en las afueras del centro asistencial, mientras la Cruz Roja llegaba con tiendas de campaña para apoyar la atención de la emergencia.

Medio hospital universitario se derrumbó

El Hospital Universitario del Valle (HUV) se encuentra en alerta roja tras el colapso de tres pisos del bloque 2, donde funcionan áreas de pediatría, medicina interna y parte de la zona de neonatos. El gerente del HUV, Irne Torres Castro, confirmó que más de 600 pacientes fueron evacuados hacia los jardines y zonas seguras, mientras organismos de socorro buscan a personas que permanecen atrapadas. Confirmó que hay fallecidos, pero aún no existe una cifra oficial.

La tragedia de un hijo que no para de insistir

Uno de los casos que más ha conmovido a Cali es la tragedia que vive el periodista José Fernando Patiño con su padre Darío, de 78 años, quien sigue atrapado bajo los escombros en un edificio del barrio Capri, en el sur de la ciudad.

El señor vive en el apartamento 304 de la torre A, del edificio Torres del Limonar. “Ayer fue el último contacto que tuve de él”, agregó Patiño en diálogo con EL COLOMBIANO. Voluntarios e integrantes de cuerpos de socorro han rescatado cuatro personas con vida en el edificio. Siguen más de 20 personas atrapadas y hay dos personas en proceso de rescate.

Rescate de un bebé: esperanza entre las ruinas

Entre los escombros que dejó el terremoto en Cali apareció una de las escenas que devolvieron algo de esperanza: un bebé y su mamá fueron rescatados con vida tras quedar atrapados bajo los restos de un edificio en el barrio El Capri.

El momento del rescate muestra a ciudadanos trabajando para sacar al bebé de apenas unos meses, lleno de polvo, de los escombros, mientras los rescatistas celebran el latido de su corazón. La imagen de ese rescate no ha sido lo único que ha causado ternura: en Antioquia también circularon imágenes del personal de la Clínica Panamericana de Apartadó, quienes resguardaron en sus brazos a varios recién nacidos mientras esperaban que pasara el terremoto.

El Cairo, el pueblo que casi desaparece

La emergencia no se limita a Cali. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, las autoridades regionales reportaron graves afectaciones en varios municipios del Valle del Cauca. El Cairo, en el norte del departamento, presenta una de las situaciones más críticas. De acuerdo con Francisco Javier Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, cerca del 80 % de las viviendas del municipio habrían colapsado. El funcionario señaló que se trata de una de las afectaciones más graves registradas hasta ahora tras el fuerte movimiento telúrico. Buenaventura también presenta daños importantes en diferentes zonas, según el reporte de las autoridades. Los organismos de emergencia mantienen desplegados equipos de rescate en los puntos más críticos, mientras las autoridades avanzan en el levantamiento de un balance sobre personas afectadas, viviendas destruidas y posibles víctimas. La prioridad, por ahora, es una sola: encontrar con vida a quienes permanecen bajo los escombros.

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