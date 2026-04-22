Primicia | Chats y pruebas contra Brayan Cruz, implicado en magnicidio de Miguel Uribe que capturaron en Argentina

Brayan Ferney Cruz Castillo cayó en Argentina no precisamente por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay en 2025 sino por un hurto y también por estar de manera irregular en ese país. Una cita en un tribunal, tras acogerse a un juicio abreviado, dio pie para su captura y retorne a Colombia. Cruz Castillo aparece reiteradamente en los expedientes judiciales de dos de los condenados por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá, en un ataque perpetrado por un sicario de 15 años. EL COLOMBIANO obtuvo acceso a expedientes judiciales de los procesos del caso Miguel Uribe contra Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, y Katherine Andrea Martínez, conocida como ‘Gabriela’ y quien sería la pareja sentimental de Cruz, quien fue clave en los seguimientos y contactos logísticos detrás del crimen del político del Centro Democrático. Lea también: Capturan en Argentina a Braian Ferney Cruz, otro implicado en el magnicidio de Miguel Uribe En los chats, conocidos por EL COLOMBIANO, se evidencian conversaciones entre Katherine Martínez y su novio Brayan que dan cuenta de una serie de seguimientos entre marzo y abril de 2025, a camionetas Toyota TX blancas blindadas en medio de vigilancias previas al crimen del político. Para la Fiscalía, la Segunda Marquetalia está detrás del crimen, no en la posible orden de asesinar a Miguel Uribe, sino con la participación operativa a través de alias El Viejo, quien es señalado de coordinar la logística criminal detrás del magnicidio. La orden habría sido transmitida a través de uno de sus cabecillas, alias el Zarco Aldinever, quien, a su vez, se habría articulado con Henry Telles, integrante del Frente 53 de las antiguas FARC, y alias Yako. Todos actualmente con orden de captura vigente junto a ‘Iván Márquez’.

Estas son conversaciones entre Katherine Martínez y su pareja Brayan Martínez después del atentado contra Miguel Uribe.

El “papelito” con las placas

La Fiscalía dejó consignado en informes judiciales conocidos por este diario uno de estos perfilamientos, ocurrido cerca de la Universidad Javeriana, en Bogotá. Brayan Cruz cometió un error al no reportar a tiempo la salida de los vehículos, como queda evidenciado en el siguiente cruce de mensajes entre la pareja el 27 y 28 de marzo del año pasado, tres meses antes del atentado contra Miguel Uribe. “Gorda, me acaba de llamar “El Viejo”, que está en el punto, pero que no están las camionetas, como que salieron almorzar (sic), que están esperando a ver si vuelven o no”, dice Brayan a su pareja. No se pierda: A casi un año del crimen: ¿por qué mataron a Miguel Uribe? Después de ese mensaje, envía otro con lo siguiente con indicaciones precisas: “Amor, ahí encima del comedor o en el murito de la cocina, hay un papelito blanco que yo anoté las placas ahí, me le puedes tomar foto y me la envías”. Sigue: “Es un papelito blanco mi amor, está el número de las placas y dice TX, es que por ahí, por anoté, estaba encima del comedor, pero no sé qué hice el maldito papelito, bueno si lo ves, me envías foto, gracias mi amor y que placas es la moto”. Luego de dar esas instrucciones en el apartamento, donde vivían juntos, Brayan le escribe a otro contacto guardado como “Sabogal” en el celular Huawei Y7, de propiedad del joven. Le puede interesar: Emiten circular roja de Interpol contra ‘Iván Márquez’ y otros seis disidentes por magnicidio de Miguel Uribe “Para que me haga el favorcito de recoger a mi germu (sic) a las doce y media en el apartamento pa’ que me la lleve a la universidad la Javeriana que es la 38 o algo así, entonces ya le confirmo”, le dice el hoy capturado a la otra persona.

Los chats de la logística con alias Gabriela

Después, Brayan vuelve a conversar con quien es para las autoridades alias Gabriela, su pareja: “Ahí me acabo de contestar Sabogal, que está en la casa bañándose, entonces pa’ que me la recoja a las doce y media en punto ahí en el apartamento”. La siguiente comunicación, recuperada por peritos forenses en medio de la investigación, es de Katherine Martínez a él: “Amor ya estoy aquí a dos, tres cuadras, ya voy a asomarme ahí en el punto a ver si están las camionetas”. No se pierda: Magnicidio de Miguel Uribe: así se planeó desde la Segunda Marquetalia y se ejecutó con red criminal en Bogotá Brayan, entonces, le contesta: “Listo mi amor, si ya a Sabogal le dije que tiene que estar a las doce y treinta ahí, acabe de pasar y si como que sí están ahí, acabe de pasar como a una cuadra y de lejitos ahí vi parqueadas, ahí vi la TX”. Después de ese reporte, Brayan Cruz vuelve a dejarle un mensaje al contacto “Sabogal” y le dijo: “Perrito (sic) ahí sumerce me hace un favorcito, ahí la lleva a la universidad Javeriana, ahí ella entrega la maletica, la espera ahí unos cinco minuticos y la trae pa’ aquí, pa’ donde yo estoy, me hace el favor, estoy aquí bajando por la 39”.

Para la Fiscalía: más conversaciones entre Katherine Martínez y su pareja Brayan Martínez después del atentado contra Miguel Uribe.

Los chats con el punto en la Javeriana

Tras ese mensaje, vuelve a aparecer en escena Katherine Martínez para reportarle que está muy cerca del punto: “Ya estoy bajando, ya voy pa el carro”. Brayan le dice: “Ah no mi amor, entrega eso y se viene pa’ acá, no tienes que quedarte ahí hasta el minuto 90, hasta que yo dé la salida acá, ya tú entregas y ya nos vamos pa la casa, nos encontramos en la estación (...)”. Vuelve entonces alias Gabriela: “O sea como así, yo hago eso y nos vamos los dos, no era que yo me iba sola”. Brayan le aclara: ”Sí mi amor, pues tipo dos tienen que estar saliendo, tú tienes que estar en toda la universidad, al igual ya en el Flaco, todos van para allá porque tienen que estar ahí, mejor dicho y a lo que yo dé luz verde de que se montaron y arrancaron, tú entregas y ya tú coges tu camino, igual a lo que ellos salen de acá yo ya cojo mi camino, yo solo estoy acá pa dar la salida, entonces ahí ya nos encontramos en alguna estación de Transmilenio y nos vamos. Ya después que se entregue eso ya no es problema de nosotros, ya es cuestión de ellos”. Le puede interesar: El mismo hombre en dos magnicidios: ‘El Viejo’ y su relación con los casos Luis Carlos Galán y Miguel Uribe Y le insiste en otro mensaje hallado por los investigadores en el celular de Brayan: “No mi amor, tú te bajas ahí en la universidad. A lo que ya estés ahí ya yo le digo al Flaco y al otro pelado que tú estás ahí en la universidad ya, entonces ya ellos tienen que ubicarte. Tú te tienes que sentar por ahí, mientras yo doy la salida, a lo que yo dé la salida acá, ellos ya te tienen que tener vista, ellos tienen que saber dónde estás sentada porque ellos llegan, tú entregas de una vez la maleta, ellos tienen que montarse en la moto y arrancar porque van las dos motos, adelante va la que lleva la maleta y atrás va el Flaco con el otro chino”. Sigue con sus instrucciones: “No, ahí tienes que esperar por ahí al frente de la universidad, te sientas y ahí ya envío foto pa’ que sepan dónde estás y ahí tienes que esperar. A lo que yo dé la verde aquí, ya te recogen de una vez, no puedes entregar antes de que yo dé luz verde acá. Así está vestido el chino que está en toda la esquina de la universidad, ya le dije que tú te bajaste ahí al frente, tiene un pantalón negro también”. Lea también: Ordenan capturas contra Iván Márquez y otros miembros de la Segunda Marquetalia por crimen de Miguel Uribe A lo anterior, Katherine Martínez le responde: “No aquí en la esquina no hay nadie, acá no hay nadie así vestido, yo estoy aquí en toda la esquina de la entrada de la universidad, donde tienen como unos palitos pa entrar y aquí no hay nadie”. Le respondió Brayan: “Mi amor ya lo acabé de llamar, que él va subiendo porque es que él estaba a una cuadra abajo, que ahí va subiendo”.

Una de las imágenes que reposan en evidencias de la Fiscalía con conexión de Brayan con su pareja alias Gabriela.

“Aquí no es”, le dice Brayan a ‘Gabriela’ para indicarle que está en el sitio equivocado