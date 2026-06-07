Kimi Antonelli, el prodigio italiano de la Fórmula Uno sumó su quinta victoria en la temporada

El prodigio italiano Kimi Antonelli de Mercedes, ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, su quinta victoria consecutiva en la temporada, y se escapa al liderato del Campeonato Mundial de pilotos.
El joven piloto de 19 años, que arrancó desde la pole position y mantuvo el liderato durante las 78 vueltas, fue escoltado en el podio por el británico Lewis Hamilton (Ferrari, segundo) y por el francés Isack Hadjar (Red Bull, tercero).
Antonelli escribió una línea en la historia de la Fórmula 1 al convertirse en el ganador más joven del Gran Premio de Mónaco, una de las citas más emblemáticas de cada temporada.
“Ha sido un fin de semana muy sólido. El equipo hizo un trabajo increíble y la carrera también lo fue. Ha sido uno de esos días raros en los que el ritmo fue fantástico y todo se desarrolló maravillosamente”, se entusiasmó Antonelli.