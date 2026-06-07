Una semana después, Iván Cepeda reconoce resultados de la primera vuelta presidencial

El candidato presidencial Iván Cepeda informó este domingo que reconoce los resultados de la primera vuelta presidencial, luego de que finalizaran los escrutinios adelantados por las autoridades electorales.
“Una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, señaló Cepeda en un pronunciamiento divulgado en su cuenta de X durante la tarde de este 7 de junio.
La declaración llega después de varios días de controversia sobre los resultados electorales. Aunque Cepeda pasó a la segunda vuelta presidencial, sectores de su campaña y dirigentes afines, incluido el presidente Gustavo Petro, habían expresado dudas sobre el proceso electoral, luego de que los resultados preliminares lo ubicaran cerca de tres puntos porcentuales por debajo de Abelardo de la Espriella.
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Sin embargo, misiones de observación electoral nacionales e internacionales concluyeron que no existían evidencias de fraude o irregularidades que comprometieran la legitimidad de los comicios.