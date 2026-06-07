Jhon Arias marca doblete ante Jordania y llegó a seis goles con la Selección Colombia

El volante chocoano Jhon Arias marcó doblete ante Jordania, en los minutos 40 y 54, para ajustar seis goles con la camiseta de la Selección Colombia.

Arias, quien regresó a Brasil para jugar con Palmeiras tras su paso por el fútbol inglés, en el Wolverhampton Wanderers, ha recuperado su buen nivel y ahora con la Selección es uno de los hombres fijos de Néstor Lorenzo.

En el duelo amistoso ante Jordania, que es el último de Colombia antes del Mundial de Norteamérica 2026, Arias marcó tras una gran acción colectiva en la que participaron, entre otros, Gustavo Puerta y el pase de James Rodríguez, para que el chocoano rematara en el área y venciera al arquero rival.

Luego, en el segundo tiempo, a los 54 minutos, Arias volvió a celebrar, concretando el tanto, de cabeza, tras el centro preciso de Santiago Arias, quien había ingresado a los 46 minutos, en lugar de Daniel Muñoz.