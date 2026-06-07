‘Timochenko’ anuncia su respaldo a Iván Cepeda para la segunda vuelta

Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko y último comandante de las extintas Farc, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda para la segunda vuelta electoral del próximo 15 de junio.

El pronunciamiento fue realizado a través de una carta dirigida a integrantes del movimiento Defendamos la Paz, una plataforma ciudadana compuesta por víctimas, líderes sociales, académicos y exnegociadores creada para defender la implementación de los Acuerdos de Paz y respaldar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ella, Londoño pidió apoyar al candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida “con entusiasmo y sin ambages”, al considerar que el país atraviesa un momento decisivo para el futuro de esos acuerdos.

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La carta abre con una anécdota personal: Londoño relata que su hijo le preguntó por quién había votado, lo que lo llevó a reflexionar sobre las decisiones que los adultos toman de cara a las generaciones futuras. “Por encima de todo esto está el futuro de niños y niñas que está a merced de la decisión de los adultos”, escribió.

En el mismo texto, defendió la trayectoria de Cepeda en los procesos de negociación con grupos armados y recordó su papel durante los diálogos de La Habana. “Estoy seguro que acá nadie duda de la vocación de paz de Iván Cepeda”, señaló, destacando el compromiso del candidato con la implementación del Acuerdo Final firmado en 2016.

Sin embargo, la carta no esquiva las críticas al actual gobierno. El exguerrillero reconoció inconformidades con algunas decisiones del presidente Petro, entre ellas el incumplimiento del mandato de incluir un capítulo sobre el Acuerdo Final de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo. “Nosotros hemos sufrido y seguimos sufriendo en carne propia sus inconsistencias, su egocentrismo, sus improvisaciones”, escribió. Aun así, sostuvo que en ningún otro gobierno se habían registrado mayores avances en el abordaje de las causas estructurales de la violencia.