“No le permito que siga utilizando el nombre de mi hijo”: Miguel Uribe Londoño responde a Petro por supuestas relaciones con esmeralderos

Miguel Uribe Londoño respondió en video a Gustavo Petro tras señalar vínculos de su familia con esmeralderos y el asesinato de Miguel Uribe Turbay. El reclamo abre un nuevo choque político que podría impactar la investigación del magnicidio.

  • El presidente, Gustavo Petro, ya se ha referido en diversas ocasiones a las posibles causas de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa.
    El presidente, Gustavo Petro, ya se ha referido en diversas ocasiones a las posibles causas de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 14 horas
bookmark

La tensión entre la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay y el presidente Gustavo Petro volvió a escalar.

Durante el último Consejo de Ministros televisado, el mandatario pidió a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) investigar presuntos nexos de la familia Uribe Turbay con el negocio de las esmeraldas y determinar si esa supuesta relación tendría conexión con el magnicidio del precandidato presidencial.

Le puede interesar: Las hipótesis de Petro están enredando la investigación de muerte de Miguel Uribe

Las palabras del jefe de Estado provocaron una respuesta inmediata. En un video publicado en sus redes sociales y recogido por Semana, Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado y actual precandidato presidencial por el Centro Democrático, arremetió contra Petro. “No le permito que siga utilizando el nombre de mi hijo para sus burdas manipulaciones mediáticas (...) ni que siga calumniando el apellido de mi familia con el perverso invento del negocio de las esmeraldas”, afirmó.

Uribe Londoño sostuvo que cada vez que el presidente lanza nuevas hipótesis —como las relacionadas con la “mafia europea” o “un asesino que vive en Dubái”—, obliga a los fiscales a abrir indagaciones que, en su criterio, terminan dilatando la investigación principal.

Además, responsabilizó políticamente al mandatario del crimen de su hijo. “Usted hostigó a Miguel con sus trinos y sus irresponsables declaraciones. Usted es responsable políticamente del magnicidio de mi hijo”, señaló en declaraciones a Semana.

Finalmente, acusó a Petro de incitar al odio y de poner en riesgo la seguridad de su familia. “Con sus teorías y malintencionadas declaraciones incita a que a mí también me asesinen”, dijo, al tiempo que insistió en que su campaña se centra en “una Colombia segura, próspera y democrática, sin usted”.

Entérese: Así es el prontuario criminal alias Harold, el séptimo capturado por el asesinato de Miguel Uribe

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la familia Uribe Turbay?
El presidente pidió investigar supuestos vínculos de la familia con el negocio de esmeraldas y su posible relación con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
¿Por qué este caso tiene impacto político?
El choque reabre tensiones entre Gobierno y oposición, mientras la investigación del magnicidio sigue sin resolverse, generando impacto en la opinión pública.

Utilidad para la vida