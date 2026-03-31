Mesa Directiva del Senado estudia caso Manzur: ¿puede asumir su escaño pese a su situación judicial?

Luego de que se conoció una solicitud en la que se consulta si el senador electo Wadith Manzur (Partido Conservador) podrá tomar posesión de su curul en el Congreso o no, este martes la Mesa Directiva del Senado pidió tiempo para dar una respuesta de fondo. Así lo declaró el secretario de la Corporación, Diego González, quien sostuvo que el pedido demanda un “análisis profundo” en materia de la normatividad constitucional y legal. “Hemos recibido el trasladado que nos ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la solicitud presentada por el apoderado judicial del senador electo Wadith Manzur. Al respecto debemos señalar que se hará un análisis profundo de la normatividad constitucional y legal sobre esta materia para poder dar una respuesta de fondo y de manera responsable para los efectos de esa solicitud”, explicó. En contexto: Wadith Manzur quiere posesionarse pese a estar encarcelado por el caso UNGRD, ¿podrá? Pese a ser elegido con 134.914 votos, Manzur permanece detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia en Escuela de Carabineros por presuntos delitos de corrupción. Lo anterior, tras resultar salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Esta semana se conoció que la Sala Especial de Instrucción de la Corte recibió un derecho de petición de un ciudadano que pedía claridad sobre si Manzur puede asumir su curul en la instalación del nuevo Congreso (2026-2030) y si su situación judicial le impide ejercer el cargo, pese a haber sido elegido.

El ciudadano Francisco Javier Araujo Morelos envió un documento a la Corte Suprema en el que sostuvo que, aunque la medida de aseguramiento es legal, no debería anular por completo los derechos políticos derivados del voto. Es decir, planteó si estar privado de la libertad bloquea totalmente la posibilidad de posesionarse. “Las medidas de aseguramiento no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos”, se lee en el requerimiento. Lea más: Escrutinio sigue 20 días después de las elecciones: el Pacto encabeza y así se perfilan las mayorías en Congreso La Corte, sin embargo, evitó pronunciarse de fondo. En lugar de responder, decidió trasladar la petición a la Presidencia y a la Mesa Directiva del Senado, al considerar que es esa Corporación la que debe definir qué procede frente a la posesión de congresistas en estas condiciones.

La decisión quedó consignada en un auto del 27 de marzo de 2026, firmado por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos y enviado al presidente del Senado, Lidio García. Manzur permanece recluido en la Escuela de Carabineros, desde el pasado 19 de marzo. Días antes, el 11 de marzo, la Corte le impuso medida de aseguramiento al considerar que, presuntamente, habría negociado sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos de la UNGRD. Le puede interesar: Las más de 45 propiedades que aparecen a nombre del senador Wadith Manzur, hoy con orden de captura por escándalo de la UNGRD El proceso que mantiene privado de la libertad a Manzur se enmarca en el entramado de corrupción destapado alrededor de la UNGRD, que le habría costado al erario cerca de $92.000 millones, originados en sobrecostos de los carrotanques para La Guajira. La Corte concluyó, tras recaudar pruebas documentales y testimoniales, que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar, con los que representantes del Ejecutivo habrían comprometido la función legislativa de los parlamentarios procesados.

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