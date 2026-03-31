Mesa Directiva del Senado estudia caso Manzur: ¿puede asumir su escaño pese a su situación judicial?

Luego de que se conoció una solicitud en la que se consulta si el senador electo Wadith Manzur (Partido Conservador) podrá tomar posesión de su curul en el Congreso o no, este martes la Mesa Directiva del Senado pidió tiempo para dar una respuesta de fondo.
Así lo declaró el secretario de la Corporación, Diego González, quien sostuvo que el pedido demanda un “análisis profundo” en materia de la normatividad constitucional y legal.
“Hemos recibido el trasladado que nos ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la solicitud presentada por el apoderado judicial del senador electo Wadith Manzur. Al respecto debemos señalar que se hará un análisis profundo de la normatividad constitucional y legal sobre esta materia para poder dar una respuesta de fondo y de manera responsable para los efectos de esa solicitud”, explicó.
En contexto: Wadith Manzur quiere posesionarse pese a estar encarcelado por el caso UNGRD, ¿podrá?
Pese a ser elegido con 134.914 votos, Manzur permanece detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia en Escuela de Carabineros por presuntos delitos de corrupción. Lo anterior, tras resultar salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).