En video | Gobierno lanza campaña legislativa y publicitaria contra el negocio de los mercenarios

“El mercenarismo no es otra cosa que trata internacional de personas. Te manipulan, te llevan a otro país y te someten a condiciones precarias sin que cuentes con ningún respaldo legal”.
Con frases como esta, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares iniciaron una agresiva campaña publicitaria y legislativa contra este fenómeno, por el cual cientos de hombres y mujeres retirados de las instituciones castrenses son reclutados para participar en conflictos internacionales y grupos criminales.
La estrategia, que está dirigida a los uniformados de la Policía, la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, apareció después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que prohibiría esa actividad, debido al asesinato de varios exmilitares y expolicías colombianos en el conflicto interno de Sudán.
Esta semana, a través de las redes sociales y otros canales institucionales, el Gobierno inició una seria de publicaciones dirigidas a militares y policías, las cuales pretenden desestimular su participación en este tipo de negocios.