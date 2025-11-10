Cifras de masacres difieren entre varias entidades, aunque coinciden en que la violencia no para en medio de la “paz total”

Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, el 7 de agosto de 2022, se han registrado 277 masacres, que sumaron 1.003 personas asesinadas y afectaron a 167 municipios.

Así lo reportó ObservadoresCol, una entidad no gubernamental que se describe como un “centro de investigación especializado en Data Analitycs Microsoft, con enfoque en temas que impactan la calidad de vida en Colombia”.

Sin embargo, sus números no coinciden con otras entidades que estudian el fenómeno, lo que refleja el reto que significa documentar la violencia en Colombia.

De acuerdo con esa institución, de las masacres registradas, 73 se han registrado en 2025, con 310 víctimas.

Al registrar el último cuatrienio, ObservadoresCol indicó que en 2022 hubo 33 masacres, y en 2023 subieron a 95, siendo este el peor año durante el presente Gobierno. En 2024 ocurrieron 76 en total.

La entidad también analizó la recolección de datos de otros observatorios, como la ONG Indepaz, que también lleva un registro de esta clase de delitos, y determinó que hay una diferencia de cuatro hechos.