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Masacre en Villanueva, Casanare: identifican a los cinco hombres asesinados

Desde la Gobernación ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables. El presunto motivo sería por un ajuste de cuentas.

  • Dos hombres armados llegaron al lugar en una motocicleta y dispararon repetidamente contra los ciudadanos. Foto: Robinson Sáenz Vargas y Casanareonline
    Dos hombres armados llegaron al lugar en una motocicleta y dispararon repetidamente contra los ciudadanos. Foto: Robinson Sáenz Vargas y Casanareonline
  • Ricardo Montaña Roa, una de las víctimas del ataque armado en Villanueva, Casanare. Foto: casanareonline
    Ricardo Montaña Roa, una de las víctimas del ataque armado en Villanueva, Casanare. Foto: casanareonline
  • Mensaje del alcalde de Villanueva Héctor Vizcaíno. Foto: Captura de pantalla facebook Héctor Vizcaíno
    Mensaje del alcalde de Villanueva Héctor Vizcaíno. Foto: Captura de pantalla facebook Héctor Vizcaíno
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
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Este jueves 16 de abril, aproximadamente a las 7:30 de la noche, se registró una masacre en la vereda El Fical, un sector ubicado a 24 kilómetros del casco urbano de Villanueva, Casanare, en las inmediaciones de la empresa El Palmar.

De acuerdo con los testimonios iniciales, dos hombres armados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y, sin dar tiempo a reacción alguna, dispararon repetidamente contra un grupo de ciudadanos que conversaban en el local. La mayoría de las víctimas quedaron agrupadas en el mismo sitio; solo uno de ellos logró avanzar unos metros hacia la entrada antes de desplomarse.

Sobre la naturaleza del ataque, el coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía en Casanare, entregó un balance preliminar: “Tenemos este lamentable caso en el que cinco hombres fueron asesinados por dos criminales que llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Creemos que podría tratarse de un ajuste de cuentas”, afirmó.

Entérese: Ocho homicidios en tres días recrudecen la violencia en el Oriente antioqueño; una de las víctimas es un menor de 15 años

La respuesta institucional se activó horas después con un consejo extraordinario de seguridad liderado por la Gobernación de Casanare, la Policía, el Ejército y organismos de control.

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador César Ortiz Zorro manifestó su postura por medio de su red social X: “Rechazo con total contundencia los lamentables hechos ocurridos en la vereda El Fical de Villanueva. He ordenado que se disponga de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de los criminales”.

Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Granada, Víctor Manuel Rodríguez Moreno y Hilmer Cáceres Moreno, oriundos de Villanueva; Ricardo Montaña Roa, natural de Aguazul y radicado recientemente en el municipio; y José Ariel Torres Macías, oriundo de Boyacá, pero residente desde hace varios años en Villanueva. Así lo confirmó el alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaíno, en entrevista con Prensa Libre Casanare. Todos se desempeñaban en labores agropecuarias y en el sector ganadero de la región.

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Ricardo Montaña Roa, una de las víctimas del ataque armado en Villanueva, Casanare. Foto: casanareonline
Ricardo Montaña Roa, una de las víctimas del ataque armado en Villanueva, Casanare. Foto: casanareonline

Sobre los responsables, las autoridades activaron protocolos de cierre y control con la subestación de Policía de Caribayona, un corredor estratégico por donde se presume habrían huido los atacantes, según las declaraciones del Alcalde, los operativos se concentran en el puente sobre el río Túa y en el sector conocido como “La Vara”, que conecta hacia Villavicencio.

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Mientras tanto, el alcalde de Villanueva se dirigió a la comunidad con un mensaje en medio del duelo: “Con el corazón profundamente dolido, hoy me dirijo a todos los Villanuevenses tras los trágicos hechos que nos arrebataron la vida de cinco ciudadanos. (...) Hoy Villanueva está de luto, y como alcalde acompaño su dolor con respeto y con la firme voluntad de honrar la memoria de quienes ya no están. Desde el primer momento di la instrucción de activar de manera inmediata el Consejo de Seguridad y todas las acciones necesarias junto a la Fuerza Pública y las autoridades competentes (..) Rechazo con toda contundencia la violencia que hoy enluta a nuestro municipio. No descansaremos hasta que haya justicia (..)”. Escribió en sus redes sociales.

Mensaje del alcalde de Villanueva Héctor Vizcaíno. Foto: Captura de pantalla facebook Héctor Vizcaíno
Mensaje del alcalde de Villanueva Héctor Vizcaíno. Foto: Captura de pantalla facebook Héctor Vizcaíno

Por parte de la Defensoría del Pueblo se alertó que Villanueva, Casanare, enfrenta un alto riesgo por la presencia y control de grupos armados ilegales. Señala una disputa territorial entre el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, que están reclutando jóvenes y ejerciendo presión sobre la población. Campesinos, comerciantes y docentes están en riesgo de desplazamiento, homicidios, violencia sexual y reclutamiento forzado. Este contexto es una de las hipótesis que las autoridades no descartan sobre los posibles responsables del ataque.

Hacia las 10:00 de la mañana de este viernes continuará el consejo de seguridad, y se espera que la Fuerza Pública entregue respuestas sobre lo sucedido, según informó el alcalde de Villanueva.

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