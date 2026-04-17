Masacre en Villanueva, Casanare: identifican a los cinco hombres asesinados

Este jueves 16 de abril, aproximadamente a las 7:30 de la noche, se registró una masacre en la vereda El Fical, un sector ubicado a 24 kilómetros del casco urbano de Villanueva, Casanare, en las inmediaciones de la empresa El Palmar.

De acuerdo con los testimonios iniciales, dos hombres armados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y, sin dar tiempo a reacción alguna, dispararon repetidamente contra un grupo de ciudadanos que conversaban en el local. La mayoría de las víctimas quedaron agrupadas en el mismo sitio; solo uno de ellos logró avanzar unos metros hacia la entrada antes de desplomarse.

Sobre la naturaleza del ataque, el coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía en Casanare, entregó un balance preliminar: “Tenemos este lamentable caso en el que cinco hombres fueron asesinados por dos criminales que llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Creemos que podría tratarse de un ajuste de cuentas”, afirmó.

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La respuesta institucional se activó horas después con un consejo extraordinario de seguridad liderado por la Gobernación de Casanare, la Policía, el Ejército y organismos de control.

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador César Ortiz Zorro manifestó su postura por medio de su red social X: “Rechazo con total contundencia los lamentables hechos ocurridos en la vereda El Fical de Villanueva. He ordenado que se disponga de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de los criminales”.