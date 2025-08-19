x

Masacre en Cundinamarca: tres muertos y tres heridos dejó un ataque armado en una finca del municipio de El Colegio

Con esta, se han perpetrado 48 masacres en Colombia durante 2025.

    Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) con esta van 48 masacres en lo corrido de este año 2025 en Colombia. FOTO: El Colombiano
    Las víctimas mortales fueron 2 mujeres y 1 hombre. FOTO: Colprensa
Colprensa
19 de agosto de 2025
bookmark

Al menos tres personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas en un ataque perpetrado en una finca de recreo en área rural del municipio de El Colegio, en el departamento de Cundinamarca, revelaron este martes las autoridades locales.

El crimen fue confirmado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien a través de sus redes sociales, explicó que ocurrió en horas de la tarde y que las víctimas mortales fueron dos mujeres y un hombre.

“A las 2:30 de esta tarde, aproximadamente, se solicita presencia de la Policía en la finca Villa Claudia, vereda San Ramón, zona rural del municipio de #ElColegio, encontrando a tres personas muertas por armas de fuego (2 mujeres y 1 hombre). Estos se encontraban al interior de la finca, siendo atacados con arma tipo pistola calibre 9 mm, según información preliminar”, detalló Rey, en su cuenta de X.

El mandatario señaló que los heridos fueron un hombre de 26 años, que recibió un disparo en un antebrazo, y uno de 68 años, quien fue impactado en cuello y hombro; además de una mujer de 49 años que tiene una herida abdominal.

Rey aseguró que se trató de un asalto perpetrado al parecer por cuatro ciudadanos venezolanos que llegaron en dos motocicletas hasta el lugar de descanso y exigieron que les entregaran el dinero que tenían las personas que departían en el lugar.

“Al obtener respuesta negativa de los moradores, proceden indiscriminadamente a disparar”, añadió el mandatario de los cundinamarqueses.

“He pedido que directamente el comandante de la @PoliciaCmarca atienda el caso, con la presencia del personal de la SIJIN, SIPOL y GAULA, que ya se encuentra en la inspección del sitio. Se ha activado plan candado, hemos pedido proteger a las personas heridas y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal”, afirmó Rey.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), son 48 las masacres ocurridas a lo largo de este año en el país.

Indepaz añadió que la comunidad del sector manifestó que “este tipo de hechos no suelen presentarse en el municipio”, dedicado principalmente al turismo y a las actividades recreativas vacacionales, aunque habitantes de la zona advirtieron del incremento de la violencia y la inseguridad en la región.

