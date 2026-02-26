Denuncian la desaparición de Ana Libia Guetio, candidata indígena a curul de paz en Cauca

La desaparición de Ana Libia Guetio tiene en alerta al Cauca y al país. La lideresa indígena y candidata a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) del Alto Patía y norte del Cauca fue reportada como desaparecida la noche del 25 de febrero, luego de cumplir una actividad de campaña en zona rural del municipio de El Tambo. Entérese: Reportan desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado, en el Cesar: hallan su vehículo con las puertas abiertas Según informó su equipo, Guetio llegó hacia las 6:30 p.m. al corregimiento de Pandiguando, donde sostuvo un encuentro ciudadano como parte del cierre de su agenda en Cauca y Nariño. El último contacto con la candidata se registró a las 8:40 p.m., cuando se desplazaba hacia el municipio de Morales. Desde entonces, se perdió toda comunicación. La campaña pidió a las autoridades activar de manera urgente todos los mecanismos de búsqueda para garantizar su pronta liberación y su regreso con vida. También solicitó a la ciudadanía entregar cualquier información sobre su paradero a los canales oficiales.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), advirtió que la zona donde se perdió el rastro de la candidata presenta altos factores de riesgo por la presencia de grupos armados ilegales. “Hay una sospecha muy fuerte de un posible secuestro o retención por parte de un grupo armado”, señaló. Miembros de la Guardia Indígena y autoridades ancestrales se desplazaron hacia el área para apoyar la búsqueda. Lea aquí: Paz urbana del Gobierno, ¿un ‘embeleco’ que terminó politizado? Guetio es reconocida en el territorio como lideresa indígena y defensora de víctimas del conflicto armado, labor que ha desempeñado durante años en el departamento.

¿Peligro para los candidatos en elecciones colombianas?

El caso de Guetio no es aislado. Su desaparición se suma a la de Andrés Vásquez Mejía, candidato al Senado por el Partido Conservador, quien desapareció tras salir de Pelaya (Cesar) rumbo a Aguachica para asistir a una reunión. Su vehículo fue hallado con sus pertenencias, pero sin rastro del aspirante. Días antes, la senadora Aída Quilcué, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), fue víctima de un intento de secuestro en la vía entre Inzá y Totoró, en Cauca. Permaneció retenida junto a su esquema de seguridad durante varias horas hasta que la presión de la Guardia Indígena logró su liberación.

Estos hechos se producen en medio de un clima de violencia política que ya había encendido las alarmas tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025 y el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas. La Defensoría del Pueblo ha advertido en su más reciente alerta temprana electoral que quienes aspiran a las curules de paz en territorios Citrep enfrentan riesgos especiales por la presencia de grupos armados y la débil presencia institucional.

