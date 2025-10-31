x

El conmovedor mensaje de la mamá de Luis Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte: “Aún duele”

El joven fue hallado sin vida en octubre de 2010 en el caño el Virrey al norte de Bogotá.

  • Este 31 de octubre de 2025 se cumplen 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares. FOTO: Cortesía
    Este 31 de octubre de 2025 se cumplen 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares. FOTO: Cortesía
Colprensa
31 de octubre de 2025
bookmark

“Mi amado Luigi, hoy se cumplen 15 años desde tu partida...”.Con esas palabras, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, revivió el dolor que nunca se ha ido desde la noche del 31 de octubre de 2010. A través de una publicación en Instagram, la mujer compartió un mensaje cargado de amor y una herida que, pese al paso del tiempo, sigue abierta.

Escobar recordó a su hijo con profunda emoción, asegurando que la fecha de su muerte es una sombra que no logra disiparse. “Es una fecha que quisiera borrar de mi memoria, un recuerdo que me sigue desgarrando el alma cada vez que vuelve a mi mente”, escribió.

Con cada palabra, dejó ver que el duelo no termina y que el recuerdo de su hijo sigue marcando cada uno de sus días. “He aprendido a vivir con este dolor, a respirar entre los vacíos que dejaste, pero nunca a olvidarte. No se olvida a quien marcó la vida tan profundamente”, expresó.

La madre del joven universitario también envió un mensaje simbólico “al cielo”, con la esperanza de que su hijo lo sienta dondequiera que esté. “Desde aquí te mando todo mi amor, con la esperanza de que lo sientas. Porque aunque el tiempo pase, mi corazón sigue latiendo por ti”, escribió junto a la fotografía que compartió.

En su publicación, Escobar describió a Luis Andrés como un “gran maestro”, una presencia que continúa enseñándole incluso desde la ausencia. “Tu amor, tu fuerza y todo lo que fuiste permanecen vivos en mí, en cada pensamiento, en cada suspiro”, añadió.

Quince años de la muerte de Luis Andrés Colmenares

Este 31 de octubre se cumplen 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, un caso que conmocionó a todo el país y que aún hoy tiene varias preguntas sin respuesta. El joven estudiante de la Universidad de Los Andes fue hallado sin vida en el caño del parque El Virrey, en el norte de Bogotá, tras asistir a una fiesta de Halloween con varios compañeros.

Aunque la justicia ha cerrado etapas del proceso, la familia Colmenares sigue convencida de que la muerte de Luis Andrés no fue accidental. Oneida Escobar y su esposo, Luis Alonso Colmenares, han mantenido viva la búsqueda de verdad y justicia durante este tiempo. “Vivirás por siempre en mi mente y en mi corazón. Te amo, mi amor eterno”, concluyó Oneida Escobar.

Cronología del caso Colmenares

El 31 de octubre de 2010, Luis Andrés Colmenares murió en el caño el Virrey al norte de Bogotá, al día siguiente el cuerpo de Bomberos de Bogotá encontró el cuerpo del estudiante en el túnel del canal Río Negro del caño.

En agosto de 2011, la Fiscalía General de la Nación reabrió el proceso, luego de que se realizó una exhumación adelantada por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

El 7 de octubre de 2011, las autoridades capturan a Laura Moreno y Jessy Quintero por los delitos de falso testimonio y coautoría impropia de homicidio agravado. Posteriormente, en junio de 2012, es capturado por la Sijín Carlos Cárdenas, exnovio de Moreno.

El 28 de febrero de 2012 inició el juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero, en el cual declararon peritos forenses y testigos que asistieron a la fiesta del 31 de octubre de 2010. En octubre de 2014, el Tribunal de Bogotá absolvió a Carlos Cárdenas por el delito de homicidio agravado.

En noviembre de 2016, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron la condena para las dos jóvenes, por su presunta participación en los hechos. En 2017 finalmente fueron absueltas. El 19 de mayo de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el fallo que absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Temas recomendados

Investigación
Redes sociales
Virales
Judicial
Homicidio
Familia
Asesinato
Halloween
Crímenes
Disfraz
Colombia
Luis Andrés Colmenares
