“Los esfuerzos no fueron serios ni sostenidos”: EE. UU. degradó a Colombia en la lucha contra la trata de personas

Colombia pasó del Nivel 1 (el máximo) al Nivel 2 en la evaluación sobre trata de personas, esto de acuerdo a un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto lo que muestra es que el país ya no es considerado como un cumplidor pleno de los estándares mínimos internacionales en esta materia en la lucha contra la trata de personas.
El reporte indica que esos esfuerzos no fueron serios y sostenidos en comparación con el periodo previo, lo que llevó a la degradación.
También se mencionó que los servicios dirigidos a víctimas fueron descritos como “inadecuados”, pues la atención estatal se limitó a medidas de emergencia que no respondían a necesidades de largo plazo.
En materia judicial, no se ha procesado ni condenado a ningún traficante de personas por temas de mano de obra desde 2018, según el documento, aunque el fenómeno es reconocido como prevalente en el país. El balance muestra menos procesos abiertos, una caída en el número de víctimas identificadas y una reducción del financiamiento estatal.
Otro punto crítico es el reclutamiento de menores. Los esfuerzos tempranos para mitigarlo resultaron insuficientes, y las autoridades no lo tratan como un delito de trata de personas, aunque encaje en definiciones internacionales. La ausencia de estrategias proactivas con jóvenes en riesgo se relaciona con “un aumento significativo del reclutamiento forzado de niños”, lo que refuerza las razones de la degradación de Colombia al Nivel 2.