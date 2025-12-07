¡Fecha de infarto! Nacional y Junior van por el cupo a la final, y DIM por un lugar en la Copa Libertadores

La última jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay-2 se ha transformado en un verdadero crisol de emociones, estrategias y cálculos. Es una fecha simultánea de altísima presión donde tres instituciones históricas del país —Junior, Atlético Nacional y el Independiente Medellín— se juegan objetivos diametralmente opuestos, pero interconectados, que definirán su destino continental y la lucha por la estrella de fin de año. El Tolima, ya asegurado en la final, observa desde la distancia cómo se resuelve el drama en el Grupo A. El telón se levanta a las 5:15 p.m. de este lunes festivo con dos encuentros que paralizarán a la afición. En Medellín, el DIM, impulsado por la necesidad, intentará doblegar al Junior en el Atanasio Girardot; mientras que, en Cali, Nacional buscará el milagro ante el América en el Pascual Guerrero. La tensión radica en que, por primera vez en esta fase, la reclasificación y la clasificación a la final se condicionan mutuamente.

El Junior llega a este clímax con el margen más amplio de tranquilidad. Líder de la zona con 11 unidades, tres por encima de los verdolagas, el club barranquillero tiene el destino completamente en sus manos. Un simple empate en el Atanasio Girardot sella su boleto a la final para medirse contra el Tolima. Sin embargo, jugar a defender la ventaja es un riesgo. El Tiburón, incluso, puede permitirse el lujo de la derrota, pero solo bajo un escenario muy específico: que Atlético Nacional no consiga la victoria ante los Diablos Rojos. Dada su sólida diferencia de gol (+3), incluso si el cuadro antioqueño gana por la mínima diferencia, y Junior cae por un tanto, la paridad numérica favorecería al equipo de la Costa, haciendo que el elenco de Barranquilla dependa de sí mismo en casi cualquier escenario de resultado ajustado. Para Atlético Nacional, el panorama es significativamente más cuesta arriba. La única manera de avanzar a la final es mediante una combinación de resultados que roza lo milagroso: necesitan obtener la victoria frente al América obligatoriamente y, además, que Junior pierda su encuentro ante el Medellín. Pero la victoria no puede ser marginal; deben superar al Tiburón en la diferencia de goles.

A pesar de la complejidad, Nacional se aferra a su historial reciente, con ocho compromisos consecutivos sin perder frente al América (cinco victorias y tres empates). Esta estadística les da la confianza de que pueden obtener el marcador necesario. Si Junior cae por un gol, Nacional necesita ganar por dos goles de diferencia para superar, o al menos igualar, el registro de su rival. Jorman Campuzano, una de las figuras del cuadro verde en esta campaña, reflejó esta mezcla de optimismo y dependencia en la previa del partido ante América. “El grupo está muy bien, motivados, no dependemos de nosotros, pero vamos a buscar la victoria para estar en la Libertadores que también es uno de los objetivos,“ compartió Campuzano, haciendo hincapié en el doble propósito del encuentro. El mediocampista también apeló a la fe, un elemento recurrente en las hazañas del equipo: “Después dejar todo en manos de Dios, sabemos que la última vez que quedamos campeones se dieron las cosas así.” Campuzano hizo un llamado a la intensidad y a la concentración, sabiendo que el clásico es un partido aparte, incluso si el rival no juega por nada. “Debemos tener mucha actitud, estar concentrados, pendiente de los pequeños detalles, ganar los duelos. Sabemos que es un clásico y así América no tenga opción, siempre se van a jugar un partido aparte ante nosotros.” Además, el volante recordó la lucha por otro título pendiente, lo que suma motivación al equipo: “Tenemos ya una final de Copa, está pendiente el objetivo de clasificar a Libertadores y tenemos viva la opción de jugar la final de Liga. Vamos a hacer nuestro trabajo con la mejor energía de los hinchas”.

El Independiente Medellín emerge como el juez de la clasificación, pero no juega solo por el orgullo: tiene la posibilidad tangible de asegurar su cupo a la fase previa de la Copa Libertadores mediante la tabla de reclasificación. El Poderoso es actualmente segundo con 89 puntos, a solo un punto de distancia de un Atlético Nacional que lo acecha desde el tercer lugar con 88 unidades. Esta precaria posición significa que el DIM no puede darse el lujo de jugar a medias. Si Nacional vence a América, automáticamente sumaría 91 puntos, superando al Medellín y dejándolo sin el cupo a la Copa continental, un golpe económico y de prestigio muy duro para la institución. El técnico del Medellín, Alejandro Restrepo, fue enfático sobre la responsabilidad que tiene el equipo de asegurar su presencia internacional en el Atanasio. “Hasta que esté la opción la vamos a luchar, este club se ha caracterizado por estar año tras año en torneos internacionales y el principal es la Copa Libertadores, por la campaña estamos cerca de conseguir ese objetivo y en este partido podríamos lograrlo,“ afirmó Restrepo. “Sabemos de la importancia de este juego y la responsabilidad que tenemos y en eso estamos enfocados.”