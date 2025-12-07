¡Fecha de infarto! Nacional y Junior van por el cupo a la final, y DIM por un lugar en la Copa Libertadores

La última jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay-2 se ha transformado en un verdadero crisol de emociones, estrategias y cálculos. Es una fecha simultánea de altísima presión donde tres instituciones históricas del país —Junior, Atlético Nacional y el Independiente Medellín— se juegan objetivos diametralmente opuestos, pero interconectados, que definirán su destino continental y la lucha por la estrella de fin de año. El Tolima, ya asegurado en la final, observa desde la distancia cómo se resuelve el drama en el Grupo A.
El telón se levanta a las 5:15 p.m. de este lunes festivo con dos encuentros que paralizarán a la afición. En Medellín, el DIM, impulsado por la necesidad, intentará doblegar al Junior en el Atanasio Girardot; mientras que, en Cali, Nacional buscará el milagro ante el América en el Pascual Guerrero. La tensión radica en que, por primera vez en esta fase, la reclasificación y la clasificación a la final se condicionan mutuamente.