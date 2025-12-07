x

Inundaciones en Medellín por fuerte aguacero afectan viviendas y camiones cerca de La Picacha y Altavista

Un aguacero intenso desbordó tramos de las quebradas La Picacha y Altavista en Medellín, causando inundaciones que alcanzaron viviendas y afectaron camiones en vía pública, según informó el alcalde Federico Gutiérrez.

  Inundaciones en sectores cercanos a La Picacha y Altavista tras el aguacero que cayó sobre Medellín en la tarde de este domingo 7 de diciembre. FOTOS cortesía y Twitter
    Inundaciones en sectores cercanos a La Picacha y Altavista tras el aguacero que cayó sobre Medellín en la tarde de este domingo 7 de diciembre. FOTOS cortesía y Twitter
  Publicación del alcalde Federico Gutiérrez sobre la atención a las inundaciones tras el fuerte aguacero en Medellín. FOTO Twitter @FicoGutierrez
    Publicación del alcalde Federico Gutiérrez sobre la atención a las inundaciones tras el fuerte aguacero en Medellín. FOTO Twitter @FicoGutierrez
El Colombiano
El Colombiano
07 de diciembre de 2025
El fuerte aguacero que comenzó hacia las tres de la tarde en Medellín desbordó rápidamente las quebradas La Picacha y Altavista, generando inundaciones en vía pública y afectaciones en viviendas cercanas. El alcalde Federico Gutiérrez informó que equipos del DAGRD y Bomberos Medellín atienden en este momento las situaciones de emergencia.

Lea también: Ni lluvia ni controles frenaron la alborada en Medellín

Mientras los organismos de respuesta avanzan en la atención, la administración distrital confirmó que, por ahora, no hay personas lesionadas, y que los equipos permanecen en los puntos críticos realizando las primeras evaluaciones para determinar la magnitud del impacto, y acompañando a las familias afectadas.

Publicación del alcalde Federico Gutiérrez sobre la atención a las inundaciones tras el fuerte aguacero en Medellín. FOTO Twitter @FicoGutierrez
Publicación del alcalde Federico Gutiérrez sobre la atención a las inundaciones tras el fuerte aguacero en Medellín. FOTO Twitter @FicoGutierrez

El balance preliminar señala dos viviendas afectadas, además de vehículos de carga atrapados por la inundación súbita en corredores cercanos a las cuencas. Las autoridades realizan inspecciones para establecer la magnitud de los impactos y determinar si se requieren medidas adicionales de contención o remoción.

Entérese de más: Inundaciones en las vías: balance de la tormenta eléctrica que vivió Medellín

Por ahora, el DAGRD mantiene el monitoreo en las cuencas y en los sectores donde se acumuló mayor cantidad de agua, a la espera de consolidar un balance más completo una vez finalicen las labores de evaluación.

