El Mundial 2026 ya cuenta con 7 de los 8 campeones clasificados, ¿qué tan difícil es que vuelvan a ganar?

Ganar un Mundial no es fácil. Cada cuatro años los mejores futbolistas del momento –no siempre todos–, se visten con los colores de su nación y, durante un mes se sumen en una batalla intensa, despiadada, tensionante, para lograr levantar el trofeo de oro de 18 quilates, que pesa poco más de 6 kilos, hecho en 1974 por el artista italiano Silvio Gazzaniga.
El peso real del galardón es ínfimo en comparación con el valor simbólico que tiene. “Yo sé cuánto pesa el trofeo, mientras que vos solo sabés cuánto peso yo con él en las manos”, aseguró, alguna vez, el fallecido Diego Maradona. Sus palabras, quizás, tenían algo de soberbia. Sin embargo, lo que dijo era una verdad absoluta.