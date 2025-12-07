Petro, salpicado en escándalo de recomendados de la Dian: habría ordenado nombramiento de persona relacionada con ‘Papá Pitufo’

Un nuevo episodio en el ya conocido escándalo de recomendaciones de altos funcionarios del Gobierno para ubicar a personas en diferentes cargos en la Dian se conoce este fin de semana y tiene como protagonista al presidente Gustavo Petro.
Y es que no solo sería el exsenador y embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, y otros funcionarios los que le habrían pedido al entonces director de impuestos y aduanas, Luis Carlos Reyes, ubicar a personas cercanas en la entidad, sino que el mismo mandatario, a través de alguien de su círculo, ordenó contratar a una mujer.
En el expediente del caso que se encuentra en la Corte Suprema aparece la transcripción de unos chats en los que la actual embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, pregunta por el nombramiento de una cuestionada persona, cuyo contratación fue ordenada directamente por el presidente Petro.