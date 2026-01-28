Lluvias en Cundinamarca: creciente en La Mesa arrastró un carro y una persona murió

La temporada de lluvias sigue dejando emergencias en Cundinamarca. En el municipio de La Mesa, una creciente súbita de una quebrada arrastró un automóvil y causó la muerte de una mujer que se movilizaba sola por la vía San Joaquín–La Mesa.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Puente Roto, donde el aumento repentino del caudal desbordó el afluente y envolvió el vehículo, que fue arrastrado varios metros por la fuerza del agua.

Dentro del carro se encontraba Leticia Medina, de aproximadamente 65 años, quien no logró salir a tiempo. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, junto con personal de la administración municipal, acudieron con maquinaria para recuperar el automotor, pero al llegar confirmaron el fallecimiento.