x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Lluvias en Cundinamarca: creciente en La Mesa arrastró un carro y una persona murió

Las intensas precipitaciones en Cundinamarca provocaron el desbordamiento de una quebrada que arrastró un vehículo en el sector Puente Roto. La víctima fue identificada como Leticia Medina, madre de una periodista regional.

  • La emergencia se presentó en el sector Puente Roto, donde la creciente de una quebrada arrastró un vehículo tras las intensas lluvias en La Mesa, Cundinamarca. FOTO: captura de pantalla.
    La emergencia se presentó en el sector Puente Roto, donde la creciente de una quebrada arrastró un vehículo tras las intensas lluvias en La Mesa, Cundinamarca. FOTO: captura de pantalla.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La temporada de lluvias sigue dejando emergencias en Cundinamarca. En el municipio de La Mesa, una creciente súbita de una quebrada arrastró un automóvil y causó la muerte de una mujer que se movilizaba sola por la vía San Joaquín–La Mesa.

Lea también: Deslizamiento en zona residencial de Sabaneta: alcaldía y constructora aclaran qué pasó con edificio en obra

El hecho ocurrió en el sector conocido como Puente Roto, donde el aumento repentino del caudal desbordó el afluente y envolvió el vehículo, que fue arrastrado varios metros por la fuerza del agua.

Dentro del carro se encontraba Leticia Medina, de aproximadamente 65 años, quien no logró salir a tiempo. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, junto con personal de la administración municipal, acudieron con maquinaria para recuperar el automotor, pero al llegar confirmaron el fallecimiento.

La víctima era madre de Yulieth Rodríguez, periodista y directora de la emisora Cristalina Stereo, medio con amplia trayectoria en la provincia del Tequendama.

El gobernador Jorge Emilio Rey expresó su solidaridad con la familia a través de su cuenta de X y aseguró que se mantienen articuladas las acciones de atención a las emergencias derivadas de las lluvias en el departamento.

Siga leyendo: Encontraron sin vida a David Nicolás Chamorro, el joven que se fue de travesía a pie por el volcán Galeras, en Nariño

Las precipitaciones también provocaron otros daños en La Mesa. El muro divisorio del conjunto residencial Heliconias colapsó hacia las 7:00 p. m., mientras que varios postes de energía resultaron inclinados, lo que obligó a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres a coordinar inspecciones con la empresa Enel.

Además, la vía Bogotá–La Mesa permanece con paso restringido a un solo carril en el kilómetro 73+400, en el sector Fruterías, por caída de rocas y árboles. Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas y extremar precauciones.

Entérese: “Comencé a gritar y un vecino me ayudó a salir”: así sobrevivieron habitantes de cuatro casas que colapsaron en Medellín

Los organismos de socorro continúan en monitoreo ante posibles deslizamientos y nuevas crecientes súbitas en municipios cercanos como Anapoima, Tena, Cachipay y San Antonio del Tequendama.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es una creciente súbita?
Es un aumento rápido e inesperado del caudal de un río o quebrada debido a lluvias intensas, capaz de arrastrar vehículos y causar daños graves.
¿Dónde ocurrió la emergencia?
En el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín–La Mesa en Cundinamarca.
¿Qué otras emergencias se reportan en La Mesa?
Colapso de muros, postes inclinados y paso restringido en la vía Bogotá–La Mesa por caída de rocas y árboles.

Temas recomendados

Desastres naturales
Lluvias
Muerte
Derrumbe
Agua
Víctimas
Quebradas
Colombia
Cundinamarca
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida