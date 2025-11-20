Hasta el arreglo del helicóptero que usa Petro se afectó por la Lista Clinton, ¿qué más puede pasar?

La inclusión del presidente Gustavo Petro y varios de sus colaboradores en la controvertida Lista Clinton del Gobierno de Estados Unidos no deja de pasarle factura al jefe de Estado colombiano. Pasado menos de un mes desde el incidente que sufrió el avión presidencial durante su visita a Medio Oriente –cuando una empresa estadounidense se negó a suministrarle combustible–, ayer se conoció que el mandatario sufrió un revés similar con otra aeronave asignada a la Presidencia.
Se trata del helicóptero FAC 0008, utilizado exclusivamente para los traslados del Presidente y que ahora se quedó sin soporte técnico luego de que la empresa italiana Leonardo Helicopters ordenó una suspensión temporal del servicio. ¿La razón? La inclusión del mandatario colombiano en la Lista Clinton por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).