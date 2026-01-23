Peñalosa asegura que puede ir a la misma consulta con Pinzón pese a compartir aval de Oxígeno: “Es legal”

A menos de dos meses para que se realicen los comicios de las consultas que decantarán aún más las candidaturas presidenciales, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, confirmó que no habría problema en que participe también en la ‘Gran Consulta por Colombia’ de la centroderecha al lado de Juan Carlos Pinzón, que también comparte aval con Oxígeno Verde. La candidatura de Enrique Peñalosa había estado en veremos hasta hace pocas semanas; no obstante, con la confirmación de que el partido Oxígeno le dio su aval, el exalcalde reavivó su deseo de aspirar a la presidencia de la República.



En medio de las discusiones también estaba si iba o no a participar en la 'Gran Consulta por Colombia' de la centroderecha. Al final, se confirmó su participación y se medirá junto a Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón.

No obstante, existían cuestionamientos sobre si podían participar dos precandidatos en una misma consulta teniendo el mismo aval de un partido político. A esto, Peñalosa señaló durante la mañana de este viernes y que la respuesta ante estas dudas es “clarísima y contundente”. Peñalosa, confirmó que, en medio de una reunión que se tuvo entre los precandidatos de la consulta y el registrador nacional, Hernán Penagos, dijo que su participación y la de Pinzón al tiempo “era legal”: “Estuvimos en una reunión con los precandidatos de la consulta y con el registrador antenoche, y él también, sin que se lo preguntara nadie, dijo de manera clarísima que eso era legal”, aseguró.

Los resultados de la más reciente encuesta

Los resultados de la más reciente encuesta presidencial de la firma española GAD3 mostraron que la senadora Paloma Valencia puntea en las mediciones de su consulta. Hoy, la congresista se perfila como la candidata con mayores opciones dentro de la denominada 'Gran Consulta por Colombia' para disputar la primera vuelta presidencial. Si bien la candidata del Centro Democrático formalizó su adhesión al bloque de centro-derecha hace menos de un mes –el pasado 23 de diciembre–, hoy recoge el 23 % de intención de voto con miras a la consulta del 8 de marzo. Se trata de casi el triple de lo que suman sus más cercanos contendores, la periodista Vicky Dávila y el exsenador Juan Manuel Galán (ambos con 8 %). Por debajo de ellos aparecen Juan Carlos Pinzón (6 %), Juan Daniel Oviedo (4 %), Aníbal Gaviria (3 %), Enrique Peñalosa (2 %), David Luna (1 %) y Mauricio Cárdenas (1 %). Eso sí, dentro del grupo no deja de generar preocupación que un 34 % respondió que no votaría por ninguno de los miembros de la consulta. "Un 34 % no es la mayoría, pero evidencia que hay un porcentaje de ciudadanos muy comprometidos con el petrismo", afirmó a este diario el exalcalde Enrique Peñalosa, al señalar que se trata de una franja del electorado que, aunque ideológicamente no está con ese bloque, fue incluida dentro del sondeo.